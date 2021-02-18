Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

ЦИК Израиля отстранил от выборов арабку за неуважение к памяти погибших евреев

Решение комиссии должна утвердить коллегия Высшего суда справедливости страны
Юрий МАЙБОРОДА
КомментироватьОставить комментарий
ЦИК оставил решение в силе

ЦИК оставил решение в силе

Фото: EAST NEWS

Центризбирком Израиля поддержал требование партии «Еврейская мощь» и снял с парламентских выборов кандидатуру гражданки страны, арабки по национальности Ибтисам Мараану, которая публиковала в соцсетях материалы, содержащие явное неуважение к этическим нормам израильского общества.

В частности, Мараана заявила, что не встает при звуках сирены в День памяти павших в войнах и жертв терактов. Помимо этого, политик открыто высказывалась в поддержку одного из активистов исламского экстремистского движения, находящегося на данный момент под административным арестом.

Позже Мараана заявила, что сожалеет о своих публикациях в соцсетях, но ее положения это не исправило – ЦИК оставил решение в силе, и теперь оно должно быть утверждено расширенной коллегией Высшего суда справедливости Израиля.

На фоне решения ЦИК в «Израильской партии труда», членом которой является Мараана, произошел раскол: часть однопартийцев арабки приветствовали снятие ее кандидатуры, другие же сочли действия Центризбиркома излишне политизированными.

КАРТИНА ДНЯ