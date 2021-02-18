Это просто опасно: дерматологи выступили против восковой эпиляции лица, ставшей трендом в TikTok

Одно из целой серии таких видео стало вирусным, набрав более 20 млн. просмотров

Один из голландских салонов красоты разместил в TikTok видео, на котором запечатлен процесс удаления ненужной растительности с лица.

Работники салона практически полностью покрывают лицо клиентов горячим воском, вставляя им ватные палочки в ноздри и закрывая пергаментной бумагой глаза, а затем сдирают застывший воск вместе с прилипшими к нему волосками.

Одно из целой серии таких видео стало вирусным, набрав более 20 млн. просмотров.

Дерматологи из разных стран мира озаботились ставшим из-за этого популярным, но чрезвычайно болезненным и опасным способом эпиляции.

- Во-первых, это очень больно. – оставляют свои комментарии врачи. – Во-вторых, опасно, поскольку такой способ сильно травмирует кожу лица, а также может вызвать псевдофолликулит.

Кроме того, многие возмутились тем, что восковую эпиляцию мастера проводят на несовершеннолетних подростках, порой просто детях, выкладывая и такие видео в Интернет.

В Британской ассоциации дерматологов (BAD) отреагировали рекомендацией ни в коем случае не использовать воск для удаления волос из ушей и ноздрей.

Специалисты также потребовали от TikTok ограничивать размещение подобного рода контента или маркировать его предупреждениями или рекомендациями медицинских работников.

Лондонский дерматолог Эмма Веджворт обращает особое внимание: «В TikTok и других социальных сетях немало дезинформации и потенциально опасных и вредных косметологических практик. Было бы хорошо, чтобы подобный контент регулировался бы более жестко».