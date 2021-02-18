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Это просто опасно: дерматологи выступили против восковой эпиляции лица, ставшей трендом в TikTok

Врачи настаивают на том, что не стоит следовать каждой популярной в Интернете рекомендации
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Одно из целой серии таких видео стало вирусным, набрав более 20 млн. просмотров

Одно из целой серии таких видео стало вирусным, набрав более 20 млн. просмотров

Один из голландских салонов красоты разместил в TikTok видео, на котором запечатлен процесс удаления ненужной растительности с лица.

Работники салона практически полностью покрывают лицо клиентов горячим воском, вставляя им ватные палочки в ноздри и закрывая пергаментной бумагой глаза, а затем сдирают застывший воск вместе с прилипшими к нему волосками.

Одно из целой серии таких видео стало вирусным, набрав более 20 млн. просмотров.

Дерматологи из разных стран мира озаботились ставшим из-за этого популярным, но чрезвычайно болезненным и опасным способом эпиляции.

- Во-первых, это очень больно. – оставляют свои комментарии врачи. – Во-вторых, опасно, поскольку такой способ сильно травмирует кожу лица, а также может вызвать псевдофолликулит.

Кроме того, многие возмутились тем, что восковую эпиляцию мастера проводят на несовершеннолетних подростках, порой просто детях, выкладывая и такие видео в Интернет.

В Британской ассоциации дерматологов (BAD) отреагировали рекомендацией ни в коем случае не использовать воск для удаления волос из ушей и ноздрей.

Специалисты также потребовали от TikTok ограничивать размещение подобного рода контента или маркировать его предупреждениями или рекомендациями медицинских работников.

Лондонский дерматолог Эмма Веджворт обращает особое внимание: «В TikTok и других социальных сетях немало дезинформации и потенциально опасных и вредных косметологических практик. Было бы хорошо, чтобы подобный контент регулировался бы более жестко».

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