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Умер Андрей Мягков - Женя Лукашин из Иронии судьбы

Андрей Мягков умер на 83 году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На 83 году жизни скончался один из наиболее популярных актёров Советского Союза Андрей Мягков

На 83 году жизни скончался один из наиболее популярных актёров Советского Союза Андрей Мягков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 83 году жизни скончался один из наиболее популярных актёров Советского Союза Андрей Мягков. О смерти звезды фильмов «Иронии судьбы» и «Служебного романа» сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.

Из жизни ушел звезда фильмов «Иронии судьбы» и «Служебного романа»

Из жизни ушел звезда фильмов «Иронии судьбы» и «Служебного романа»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Андрей Васильевич умер», - заявили в пресс-службе театре, где уточнили, что дата и время прощания будут известны позднее.

Из жизни ушел звезда фильмов «Иронии судьбы» и «Служебного романа»

Из жизни ушел звезда фильмов «Иронии судьбы» и «Служебного романа»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Андрей Мягков ворвался в мир кино в 1965 году, когда сыграл дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача». Знаменитым он стал во многом благодаря сотрудничеству с режиссёром Эльдаром Рязановым, которое продолжалось много лет, и теперь мы можем наслаждаться ставшими уже классикой российского кино картинами «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Жестокий романс», «Гараж» и многое другое.

Скончался один из наиболее популярных актёров СССР

Скончался один из наиболее популярных актёров СССР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди последних работ актера в кино роль Царя в «Сказе про Федота-Стрельца» Сергея Овчарова, а также главная роль в фильмах «32-е декабря»

КультураЗвезды: утратыАндрей Мягков: досье KP.RU