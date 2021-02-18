Умер Андрей Мягков - Женя Лукашин из Иронии судьбы

На 83 году жизни скончался один из наиболее популярных актёров Советского Союза Андрей Мягков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 83 году жизни скончался один из наиболее популярных актёров Советского Союза Андрей Мягков. О смерти звезды фильмов «Иронии судьбы» и «Служебного романа» сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.

Из жизни ушел звезда фильмов «Иронии судьбы» и «Служебного романа» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Андрей Васильевич умер», - заявили в пресс-службе театре, где уточнили, что дата и время прощания будут известны позднее.

Из жизни ушел звезда фильмов «Иронии судьбы» и «Служебного романа» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Андрей Мягков ворвался в мир кино в 1965 году, когда сыграл дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача». Знаменитым он стал во многом благодаря сотрудничеству с режиссёром Эльдаром Рязановым, которое продолжалось много лет, и теперь мы можем наслаждаться ставшими уже классикой российского кино картинами «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Жестокий романс», «Гараж» и многое другое.

Скончался один из наиболее популярных актёров СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди последних работ актера в кино роль Царя в «Сказе про Федота-Стрельца» Сергея Овчарова, а также главная роль в фильмах «32-е декабря»