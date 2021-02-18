Беспорядки в Испании в начале 2021 года: почему люди вышли на улицы из-за рэпера Пабло Аселя

В результате столкновений митингующих с полицией в Барселоне, Жироне, Пальма-де-Мальорке и других городах пострадали более 30 человек Фото: REUTERS

Арест рэпера Пабло Аселя, которого испанские власти обвинили в терроризме и оскорблении монархии, вызвал волну массовых акций протеста по всей Каталонии.

В результате столкновений митингующих с полицией в Барселоне, Жироне, Пальма-де-Мальорке и других городах пострадали более 30 человек, 15 задержаны.

Асель попал за решетку, получив 9-месячный срок. Он уже представал пред судом за аналогичные правонарушения, отделываясь условным наказанием, но теперь, согласно испанским законом, за повторные обвинения и неявку в суд оказался в тюрьме.

Рэпер известен своими радикальными и нередко нецензурными текстами. Впервые в зале суда он оказался, когда власти решили, что он оскорбляет королевский дом и восхваляет терроризм. Такой вывод был сделан на основании экспертизы текстов песен Аселя, а также его записей в Твиттере.

Протестующие считают, что в Испании идет наступление на свободу слова. Власти уже заявили, что в ближайшее время пересмотрят свод законов, определяющих меру наказания за преступления, связанные со свободой слова. Аселя же осудили по действующим в королевстве нормам права, которые пока предусматривают тюремное заключение.

Пабло Асель не впервые провоцирует народные волнения в Испании. В 2011 году он впервые был арестован за песню «Демократия, мать вашу», в которой восхвалял лидера одной из коммунистических группировок, убившей 78 человек. Арест исполнителя вызвал негодование в обществе, и рэпера отпустили. В последующие годы он еще не раз привлекался к суду.

Волнения происходят на фоне только что прошедших в Каталонии выборов в региональный парламент, на которых победили сторонники независимости этой испанской провинции.