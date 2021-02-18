Юнна Мориц: У вас хотят отнять Россию, государство, где Родины без государства нет!

Великая Поэтесса прокомментировала обозревателю KP.RU Александру Гамову свои стихи, которые именно сегодня особенно актуальны Фото: Александр ГАМОВ

Когда в российские мозги вбивают гвозди

Идей, достойных гробового катафалка:

«Любите родину, а государство бросьте

На растерзание, совсем его не жалко!»

Очнитесь, вздрогните, услышав этот бред

Капитуляции, глобального коварства, –

У вас хотят отнять Россию, государство,

Где родины без государства нет!

И в этом – подлость русофобской злости,

Которая в мозги вбивает гвозди,

Чтоб уничтожить государство!.. Ход конём:

«Любите родину, а государство бросьте

На растерзание, – гори оно огнём!»

Тогда другие государства дружной сворой

Угробят вас, ограбят и с восторгом

Объявят ваше государство моргом

Истории России, нет которой!

Очнитесь, вздрогните, услышав этот бред:

Любите родину, а государство бросьте

На растерзание!" Без государства нет

России!.. В этом – цель, и средства, и секрет

Глобально подлой, русофобской злости!

- Юнна Петровна, что заставило вас, поэта редкостного лирического дара, обратиться именно к этой теме – политической, гражданской?

- В лихие 90-е, в горбельцины, страна утратила статус державы.

О чем тогда писали, вещали, верещали средства массовой информации Запада? О том, что Россия больше никому не интересна. Она больше не играет никакой роли в мировом сообществе. Она – исторический отброс.

И вдруг Россия стала главным врагом Запада, который просто назначил ее быть главным врагом. Почему? Потому что, при всех кошмарах ворья, жулья, при всех преступлениях чиновников, виновников ограбления, истребления промышленности, Вооруженных сил, науки, образования, здравоохранения, Россия осталась государством, способным противостоять майданщине, цветным революциям, госпереворотам, организованным извне, изнутри, со всех сторон, где ненависть к России, русофобский нацизм стали глобальной политикой Запада. Статус государства не рухнул под санкциями, провокациями, потоками лжи, агрессивной западной русофобощиной.

Совсем недавно в одном интервью, которое было между двумя журналюгами, один из этих журналюг заявил, что государства приходят и уходят, а Шендерович остается. Потому что он гений. Это было как раз во время суда, о котором этот шендергений писал, что речь Навального, где он называет ветерана Великой Отечественной войны «куклой в орденах», это абсолютное счастье свободы. Такие гвозди идей вбивают в российские мозги журанлюги, для которых гений – кто? Шендерюги и навальнюги. А государство, в отличие от этих гениев, не вечно, оно приходит и уходит.

Это о чем? Это о капитуляции государства, имя которого – Россия. Это об утрате Россией статуса государства, после чего Россия исчезнет, ее сожрут другие государства дружной сворой. В этом цель и средства, и секрет абсолютного счастья свободы. Для кого? Для чего? Для русофобского нацизма, который ничем не отличается от идеологии гитлеряческого фашизма. Потому что для русофобского нацизма Россия – как для Гитлера еврей.

Я никогда не полюблю ничего, что… как бы это сказать, сейчас гуляет по России как ветер, воняющий моргом. Потому что сейчас многие поклонники, герои, участники, процветающие экспонаты 90-х годов срочно делают пересадку в воздухе с рейса на рейс и притворяются таким прогрессивным началом, которое хочет всех объединить в любви и дружбе с ними. Потому что они понимают, как ненавидят их нормальные люди. Теперь они требуют от нормальных людей любви и дружбы с ними для того, чтобы Россия осталась единой. Единой с кем? С ними. И это называется на языке древности: не можешь победить – возглавь. Они не смогли победить народ, они не смогли победить страну, в которой не прошла майданщина. Они не смогли победить страну, в которой не прошли цветные революции. Они теперь хотят возглавить страну под видом объединения во всеобщей любви и лобзании. Но я не тот человек, который способен это полюбить. Как говорил Высоцкий: я это никогда не полюблю.

Юнна Мориц.

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