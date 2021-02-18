Лучшие роли Андрея Мягкова: вспоминаем Лукашина, Новосельцева и других

Фильмы с Мягковым в главной роли входят в так называемый обязательный новогодний пакет. Кадр из фильма "Служебный роман"

Андрей Васильевич очень давно нигде не снимался, однако оставался самым любимым и узнаваемым актером. Почему? Да потому что фильмы с Мягковым в главной роли входят в так называемый обязательный новогодний пакет - самый важный в нашей стране праздник немыслим без просмотра по телевизору "Иронии судьбы" и "Служебного романа".

Впрочем, этими работами творческая биография народного артиста РСФСР не исчерпывается. Актера, ушедшего от нас 18 февраля, мы будем вспоминать и по многим другим образам, и не только комедийным. А какой из них был самым ярким, решать вам.

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