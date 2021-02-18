Почему у Андрея Мягкова и его жены Анастасии Вознесенской не было детей

Артисты признавались, что главная причина их бездетности - работа, которой они посвятили всю свою жизнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Андрей Мягков скончался в Москве на 83-м году жизни. Рядом с артистом, которого обожает вся страна за созданные им неповторимые образы в картинах "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс", до последнего его вздоха была жена Анастасия Вознесенская. Всю свою жизнь Андрей Васильевич признавался ей в любви. Ни разу супруги не дали злопыхателям повода для слухов и сплетен. Вот только детей в этой любящей актерской семье так и не случилось.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская познакомились в школе-студии МХАТ, когда ему было 23 года, а ей 17. Как признавался актер, это была любовь с первого взгляда, одна, единственная, на всю жизнь. "Никакой дружбы, никаких ухаживаний. Я ее увидел и понял, другого быть не может", - откровенничал актер.

Они поженились в 1963 году. Прожили вместе более 55 лет. Почти никогда не давали интервью, не жаловали светских хроникеров, не ходили по скандальным шоу и жили очень закрыто. Даже друзей крайне редко приглашали в дом.

Народная молва приписывала Мягкову романы с Барбарой Брыльской и Алисой Фрейндлих. Но никаких измен, столь привычных в актерской среде, в их семье на самом деле не было. Омрачало жизнь актеров только отсутствие детей.

Мягков и Вознесенская долгое время избегали разговор на больную для себя тему. Но с годами приняли жизнь такой, какая она есть.Артисты признавались, что главная причина их бездетности - работа, которой они посвятили всю свою жизнь. "Своих не довелось иметь именно из-за профессии. Своя жизнь как-то невольно уходит на второй план, ты о ней меньше думаешь", - говорил Мягков.

Его жена объясняла, что они не строили свою жизнь вне театра и без театра. "Мы хотели конечно, детей. Но, очевидно, не в той степени, в которой люди хотят и имеют. Сказать, что это нас как-то травмировало не могу, потому что я не знаю другой жизни, мне не с чем сравнивать", - делилась Вознесенская.

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