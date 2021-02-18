Как москвичам спастись от “барической пилы”: синоптики пугают резкими перепадами атмосферного давления

В ближайшие три дня, четверг, пятницу и субботу, в Москве идеальная зимняя погода Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие три дня, четверг, пятницу и субботу, в Москве идеальная зимняя погода – мороз и солнце. По ночам очень холодно: в столице до -24, по области даже до -27...-30 градусов. Днем -10...-12. Атмосферное давление повышенное, но стабильное: 753 – 754 мм рт. ст.

Любителей настоящей русской зимы все это радует. Но есть люди, для которых морозная погода в сочетании с высоким давлением не особо благоприятна, предупреждают в Московском метеобюро. В первую очередь это москвичи с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими недугами бронхов и легких. У них возможны сосудистые спазмы, бронхоспазмы, приступы стенокардии – риск возрастает в тот момент, когда выходите из теплого помещения на холод.

Еще один момент: в сухую погоду со слабым ветром и высоким давлением вредные примеси скапливаются в приземном слое воздуха. На повышенные концентрации могут отреагировать аллергики и астматики, им желательно иметь под рукой лекарства.

А из плюсов нынешней погоды для здоровья – кислорода в воздухе сейчас больше, чем обычно.

В праздничные выходные (напомним: отдыхать по случаю Дня защитника Отечества официально будем три дня, с воскресенья, 21 февраля, до вторника, 23 февраля) погода резко изменится. Потеплеет – днем уже всего -4...-5 градусов. Начнется снегопад, закружит метель. Для самочувствия же неприятнее всего перепады атмосферного давления, которые метеорологи центра «Фобос» образно называют “барической пилой” (так как на графике скачки давления вверх-вниз похожи на зубья пилы).

- Из-за скачков атмосферного давления могут возникнуть такие симптомы, как слабость, шум в ушах, головные боли и боли в области сердца, - напоминают в Московском метеобюро.

Прогноз Гидрометцентра России такой:

В воскресенье, 21 февраля, атмосферное давление повысится до 756 мм р.т.

В понедельник, 22 февраля, до 762 мм – это крайне высокое давление.

Во вторник, 23 февраля, давление стремительно упадет до 747 мм рт.ст. Разница в 15 мм за сутки – реально серьезный скачок, самый острый “зуб” грядущей “барической пилы”. И именно в этот день стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию.

Во вторник, 24 февраля, давление вновь вырастет до 752 мм рт. ст.

Метеозависимым москвичам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тем, кто перенес инсульты или инфаркты кардиологи советуют не усердствовать с физическими нагрузками (организму и так непросто из-за погодных перемен), отдыхать с приподнятыми ногами (например, положить ноги на подушку), вообще больше отдыхать, и физически, и психологически (благо что выходные – можно отключиться от рабочей суеты и не смотреть новости, особенно тревожные или криминальные), вместо кофе лучше пить чай, в идеале с мятой и мелиссой.

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