"Что же я раньше в это не играл?!": Как в Москве прошел турнир по русскому хоккею на призы Патриарха Всея Руси

По традиции турнир открывает представитель Патриарха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- С Божьей помощью! - батюшка в белом клобуке провез сверкающий золотом кубок мимо людей в шапках, шлемах, в военной форме, с клюшками... По Красной площади, под крестами и под отдаленный звон Курантов и колоколов. У человека из далекого прошлого сердце бы ёкнуло, никак опять ополчение собираем, лях пришел, али турок... Нет-нет, мероприятие не международное. Но все равно солидное. Десятый (!) детский турнир по русскому хоккею (бенди) на призы Патриарха Всея Руси. Как церковь встретилась с бенди? Но так вышло, что из всех игровых видов спорта русский хоккей самый наш. Логика есть.

Игроки команды Ассоциации любительского хоккея серьезно готовились к матчу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но все равно любителям смешения жанров, сочетания не особо сочетаемого, гордости и с примесью абсурда тут самое место.

По Ильинке и Никольской бродят люди с флагами «Уральского трубника», «Енисея» и Водника». Дети носятся вокруг катка, разрываясь между мини-проповедями от батюшек и селфи с Николаем Валуевым и другими звездами. Юные хоккеисты играют с оранжевым мячом напротив мавзолея, цепенеют под взглядом тренеров. Масса солидных дядечек троекратно лобзаются, улыбаются, фотографируются, обсуждают что-то важное.

Члены исполкома Федерации бенди Николай Валуев и отец Даниил Зубов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент федерации русского хоккея Борис Скрынник принимает гостей, среди которых и депутаты, и бизнесмены и даже Николай Толстых, бывший президент РФС.

А потом начинается гала-матч по русскому хоккею, в форме для хоккея канадского, на площадке для фигурного катания, среди участников знаменитые футболисты Александр Мостовой и Дмитрий Сычев... Ничего так замес?

Звездой команды Ассоциации любительского хоккея был солист группы «Челси» Роман Архипов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мостовой играл за команду Ассоциации любительского хоккея. Вместе с ним в качестве звездного усиления носился с клюшкой Роман Архипов из группы «Челси».

Противостояла Ассоциации команда «КомАр» (команда артистов). Кроме Сычева за нее выступали и знаменитый актер Денис Матросов (чемпион по селфи с родителями и детьми среду участников игры), и Кирилл Андреев из «Иванушек», и многие другие.

Дмитрий Сычев и в русском хоккея доказал, что он мастер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надо сказать, что Ассоциация снесла соперника с поля.

- Господи, как в это играть? - удивлялся Матросов. Привыкшие к канадскому хоккею артисты впервые столкнулись с оранжевым мячом и загнутой клюшкой. Вести мяч, в отличии от шайбы, значительно сложнее, тут нужны другие навыки.

Игроки обеих команд долго приспосабливались к оранжевому мячу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мальчишки из «Трубника» от души потешались над взрослыми дядями, которые так нелепо играют в бенди.

Пока парни из Ассоциации методично закладывали в ворота артистов один мяч за другим, свой спортивный дар продемонстрировал Дмитрий Сычев, отыграв один мяч. Его старший товарищ Мостовой тут же ответил своим точным броском.

Александр Мостовой пожалел, что в свое время выбрал футбол, а не русский хоккей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Что ж я раньше-то в это не играл! Какой на фиг футбол! - восторгался футболист.

Гала-матчи частенько заканчиваются дракой, это ж как свадьба. Эмоции, сами понимаете. Но тут, на главной площади страны, да еще и в турнире на призы Святейшего не то что драк, мата-то не было слышно (поверьте, когда играешь на морозе, удержаться совсем непросто).

Актер Денис Матросов в канадский хоккей играет отлично, а вот в бенди еще многому надо учиться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участники в восторге, а вот дети под конец проявляли заметное беспокойство. Им самим хотелось на лед, скорей бы уж эти звезды заканчивали. Впрочем, в итоге наигрались все.

Дети, приехавшие со всей страны рвались как можно быстрее выйти на лед Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан и президент федерации русского хоккея Борис Скрынник (в центре) объяснили Николаю Толстых (справа) в чем суть бенди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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