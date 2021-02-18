Как два вятских депутата денег вздумали добыть

В одном из вятских вытрезвителей. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Про народных избранников ходит в народе немало анекдотов. Очередной повод позубоскалить дали два депутата кировского Заксобрания.

Читатели то и дело спрашивают: почему в России, где немерено ископаемого богатства, люди живут бедно. А в Японии, где земля пустая, живут богато?

Сейчас я вам объясню парадоксу эту на примере отдельно взятого, так сказать, субъекта.

Кировская область, как и многие регионы, страдает от безденежья, ибо деньги просто так не даются. Для их добычи надобно ум прикладывать, что не так-то просто. Но с умом заработать денег всякий дурак способен. А вот как раздобыть бы денег, не прикладывая ума, на эту тему всерьез задумались два кировских депутата Владимир Яговкин и Юрий Терешков. И однажды бессонной ночью они закричали «Эврика!». Вятка, как и всякая северная область, страдает алкогольной зависимостью и спозаранку желает опохмелиться. Но как и в большинстве северных регионов, здесь до 10 часов утра продавать алкоголь запрещено. И запрет этот писан кровью. Ведь раньше как: отправились мужики с утра на работу, а по дороге шасть в магазин, прихватили водки и к 9 утра уж пьяные. В итоге же то и дело: кто-то на стройке с лесов упал, кого-то электричеством шибануло, у кого-то травма за токарным станком, и все жертвы под алкоголем. Потому в 2015 году было запрещено спозаранку продавать алкоголь. В Якутии, кстати сказать, разрешено продавать спиртное аж с 14 и до 20 часов в целях заботы о якутском народе.

И вот эти два кировских депутата сообразили: если разрешить спиртное продавать спозаранку, то страдающие похмельем вольют в областной бюджет миллионы! И эту гениальнейшую идею, как пишет вятская пресса, всей душой поддержали: Вятская торгово-промышленная палата, Облпотребсоюз, общественная организация «Народный контроль», региональная партия коммунистов в лице ее лидера Сергея Мамаева и др.

Но коли так, то что бы и не пойти еще дальше по тому же пути развития и добычи денег? Следует в Кировской области снять запреты на продажу алкоголя и табака детям. Алкоголь, табак, а до кучи уж и наркотики продавать круглосуточно и везде, включая школьные буфеты. Денег область получит столько, что депутатам инициаторам следует ставить памятник на центральной площади, как спасителям края Вятского. Памятник по образцу Минина и Пожарского, которые однажды спасли Россию.

Нынешние спасители народные, и не только вятские, какие только идеи не выдвигают в плане благих намерений — одна чудовищнее другой! Благо, что здравый народный разум многое отвергает в целях самозащиты. Может отвергнет он и идею похмеляться с первыми петухами.

Те же японцы, кстати, (я был 8 раз в Японии, наблюдал) спозаранку не озадачены — где бы опохмелиться? Оне все больше думают: как бы создать такое, чтобы полезно было бы и востребовано во всем просвещенном мире. И депутатов они стараются выбирать толковых, от которых была бы польза, которые работали бы умом. Вот вам и все японское чудо и ответ на терзающий нас вопрос: почто японцы живут богаче? Ну право же, мне представить дико, что в Японии пришло бы кому-то в голову пополнять бюджет за счет спаивания и считай погибели своего народа.