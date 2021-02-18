Ирония судьбы Андрея Мягкова: как актер всю жизнь играл в комедиях самого трагичного героя

Андрей Мягков вошел в историю кино ролями двух милых, мягких (под стать фамилии актера) мужчин тридцати с чем-то лет: Лукашина в «Иронии судьбы» и Новосельцева в «Служебном романе». Фото: кадр из фильма

Андрей Мягков вошел в историю кино ролями двух милых, мягких (под стать фамилии актера) мужчин тридцати с чем-то лет: Лукашина в «Иронии судьбы» и Новосельцева в «Служебном романе». Эти всеобщие любимцы как-то заслоняют богатый список ролей, которые он сыграл в кино и в театре. Безусловно, Эльдар Рязанов стал главным режиссером в его жизни - он еще дал ему возможность сыграть немого лаборанта Хвостова в «Гараже» и Карандышева в «Жестоком романсе», - но Мягков мог играть кого угодно и где угодно. Полковника белой гвардии в «Днях Турбиных». Аркадия Гайдара в «Серебряных трубах». Молодого Ленина в «Надежде». Ученого-плагиатчика в «Страхе высоты». Следователя Тихонова в «Гонках по вертикали». Он снимался у Элема Климова, у Марлена Хуциева, у Леонида Гайдая… Последний не жаловал «рязановских» актеров - известно, что он из-за этого поначалу не хотел брать Юрия Яковлева на роль в «Иване Васильевиче», - и с Мягковым встретился только на закате жизни, предложив ему сыграть русского мафиози по кличке Артист в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Этот Артист обожал на преступных сходках перевоплощаться в советских вождей: не реализовавшись на сцене в СССР, он перебрался в Америку и стал там заниматься актерским творчеством в жизни, попутно распоряжаясь партиями наркотиков и жизнями неугодных людей. «На Дерибасовской…» - не выдающийся, скажем осторожно, фильм, но к Мягкову, азартно изображающему то Владимира Ильича, то Иосифа Виссарионовича, претензий быть не может.

Мягков в роли Новосельцева в «Служебном романе». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Васильевич родился в Ленинграде в 1938 году, маленьким вместе с родителями пережил блокаду. Окончив школу, поступил в Ленинградский химико-технологический институт - это было требование отца, который хотел, чтобы сын овладел «нормальной профессией». И Мягков ею овладел, хотя и с некоторым отвращением: он-то всегда хотел быть актером. В институте он посещал театральную мастерскую, играл в любительских спектаклях, и чудесным образом один из них увидел педагог Школы-студии МХАТ. Он и предложил в нее поступить. Мягков отправился на конкурс, с легкостью его прошел. А через несколько лет стал звездой московского «Современника» и начал сниматься в кино. Одной из первых его ролей стал Алеша в «Братьях Карамазовых» - последнем фильме Ивана Пырьева. И довольно быстро Мягков стал у режиссеров нарасхват; при этом в театре, который он любил и считал родным домом, хороших ролей ему доставалось все меньше.

У него был шанс сыграть Нестора Петровича в «Большой перемене» - но Мягков настаивал, что Светлану Афанасьевну должна играть его жена Анастасия Вознесенская, и, когда ее не утвердили, гордо отказался от фильма. Зато он соглашался на серьезные роли - и в начале 70-х в нем все видели драматического артиста. Именно по этой причине Эльдар Рязанов не хотел даже пробовать его на роль Лукашина в «Иронию судьбы» - просто не верил в его «комедийные возможности». Рязанова убедила его ассистентка, причем убедила не сразу. Поначалу Мягкова взяли на репетиции и пробы, чтобы он просто подыгрывал кандидаткам на роль Нади - практически служил мебелью (Рязанов все еще думал, что никогда этого артиста не утвердит). Но в результате претендентки на Надю отсеивались одна за другой, а Мягков оставался. И Рязанов осознал, что Лукашин найден: Мягков обошел Олега Даля, Андрея Миронова, Иннокентия Смоктуновского и Станислава Любшина.

Потом Рязанов писал: «Раздеться, забраться в чужую кровать, да еще хамить при этом хозяйке — нетрудно. А вот быть при этом очаровательным, забавным и вызывать зрительскую любовь, пожалуй, далеко не всякому по плечу». При этом Мягков был фантастически убедителен. По легенде, тогдашний министр кино Филипп Ермаш заявил Рязанову, что утверждать его на роль ни в коем случае нельзя: «Он алкоголик, он у тебя даже на пробах пьяный!»

В снятом несколько лет спустя «Жестоком романсе» Рязанову больше всего запомнились съемки одной сцены. Где Мягков-Карандышев, нанимает лодку и плывет на ней к «Ласточке», а на фоне лодочки идет массивный колесный буксир. Фото: кадр из фильма

В «Служебном романе», Мягков сразу стал главным претендентом на роль «замурзанного, опустившегося клерка с мерзкими усиками» (это слова самого Рязанова). Две эти картины, «Ирония» и «Роман», до сих пор остаются вершинами творчества режиссера, который за свою долгую карьеру добирался и до неба, и до днища. Люди в фейсбуке до сих пор ведут мучительные споры, какой из этих фильмов лучше (любопытно, что сам Рязанов однозначно отдавал предпочтение «Роману», считая, что в нем «меньше режиссерских и актерских огрехов», а оглушительный успех «Иронии» объяснял тем, что «в подобной стилистике этот фильм был снят первым»).

В снятом несколько лет спустя «Жестоком романсе» Рязанову больше всего запомнились съемки одной сцены. Где Мягков-Карандышев, нанимает лодку и плывет на ней к «Ласточке», а на фоне лодочки идет массивный колесный буксир. Эльдар Александрович велел Мягкову подгрести к пароходному колесу поближе; чего он не учел - что его огромные чугунные вращающиеся лопасти образуют в воде нечто вроде воронки. И лодочку с Мягковым в эту воронку немедленно затянуло. Через несколько секунд на поверхности воды появилась лодка, буквально размолотая колесом в щепки. Съемочная группа, стоявшая на берегу, потеряла дар речи. Никто не сомневался, что Мягков погиб. Однако же минуту спустя он выплыл невредимым - только парик смыло с головы. Рязанова весь вечер колотил озноб. Они со съемочной группой и Мягковым крепко выпили за его волшебное спасение, но даже алкоголь не смог унять у режиссера дрожь. Сам же Мягков счел, что его спас Бог: как раз перед съемкой он долго гулял по Ипатьевскому монастырю, предаваясь благочестивым раздумьям.

Со временем Мягков снимался в кино все реже. В 80-е он сыграл в пятнадцати фильмах. В 90-е фильмов было пять, в 2000-е - тоже пять. А за последние десять лет - ноль.

Прощанием Андрея Васильевича с кинематографом можно считать фильм 2007 года «Ирония судьбы. Продолжение», где он вновь сыграл Женю Лукашина. Фото: кадр из фильма

Прощанием Андрея Васильевича с кинематографом можно считать фильм 2007 года «Ирония судьбы. Продолжение», где он вновь сыграл Женю Лукашина. В одном из очень редких интервью он рассказывал, что сам стал инициатором съемок этой картины, даже написал сценарий, где главным героем был Лукашин-младший, обратился с этим сценарием к Рязанову (тот ответил «дважды в одну реку войти невозможно»), потом к Карену Шахназарову, потом к Константину Эрнсту… Все тянулось годами, в результате сюжет изменился до неузнаваемости, от сценария Мягкова ничего не осталось, и он не хотел сниматься в фильме Тимура Бекмамбетова - его едва уговорили.

Потом Мягков много ворчал по поводу этого фильма. Да и по поводу оригинальной «Иронии судьбы»: он явно не считал роль Лукашина самой выдающейся в своей карьере, и его раздражало, что картину бесконечно показывают по телевизору. Но ни «артистом одной роли», ни «артистом одного режиссера» он точно не остался.

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