«Выжигал на спинах пятиконечные звезды»: в Москве и Питере педофил, отсидевший за убийство, вербовал подростков в школу магии

В Подмосковье бывший зэк устраивал детям обряд посвящения в магов и насиловал

Сергей Пеминов в 2004-м изнасиловал и убил 16-летнего парня. На тот момент извращенцу было 28 и он загремел на 20 лет в колонию строгого режима. «Там бы и сдох» - мечтали родственники убитого подростка. Но Пеминов не только не сдох, но вышел по УДО через 16 лет: за хорошее поведение, конечно. В октябре прошлого года 44-летний Пеминов вернулся в свою квартирку в подмосковном Долгопрудном: ходил отмечаться в полицию, нигде не работал и жил не тужил, пока в феврале 2021-го снова не попал в криминальные сводки…

Я СПАСУ ТВОЮ МАМУ ИЛИ ПРОКЛЯНУ ВСЮ СЕМЬЮ

О том, что социальные сети зачастую становятся ловушкой для подростков, все отлично знают. Мы уже рассказывали про группы смерти в социальной сети ВКонтакте, которые пару лет назад после серии подростковых самоубийств закрывали пачками. Пеминов еще в колонии (не секрет, что у многих там есть телефоны с доступом в интернет) придумал схему поиска мальчиков в соцсетях. ВКонтакте он создал группу «Черная магия», даже сайт смастерил, на котором о себе писал, как о великом маге и волшебнике. Что ни слово, то ошибка, но дети клевали. Именно на них и был расчет. «Принимаю на бесплатное обучение в школу магии мальчиков от 12 до 18 лет», - писал в своих объявлениях извращенец.

- В январе 2020 года он мне первое сообщение написал. Рассказал, что владеет черной магией. Я во всю эту лабуду не верил. Но в тот момент моя мама попала в больницу, все серьезно было, и она реально могла умереть. Я сдуру поделился с ним своей бедой, и он сразу написал, что поможет моей маме. Сказал, что сделает обряд, и мама поправится, - рассказал «КП» 15-летний московский школьник Андрей (имя изменено).

Через пару дней маме Андрея действительно стало лучше. Не от обряда, конечно. Но Андрей верил волшебнику из ВКонтакте.

- Он стал писать мне каждый день. Расспрашивал про нашу семью, про меня. А потом стал звать меня в свою школу магии, говорил, что я просто создан для этого. Но меня все это пугало, особенно обряд посвящения, который он мне предлагал пройти. Он говорил про удары плетью, я тогда очень испугался и удалил свою страницу в соцсети, - вспоминает Андрей.

Только в конце 2020-го Андрей создал новый профиль. И неожиданно получил новую порцию сообщений от старого знакомого.

- Я тогда поссорился с девушкой своей и мне нужна была поддержка. Он сказал, что сделает обряд на наше примирение, и правда через пару дней подруга сама мне позвонила. Тогда я окончательно поверил в его способности: маму мою вылечил, девушку вернул… - вспоминает Андрей.

После этого Пеминов стал настаивать на том, что Андрей должен стать его учеником и пройти обряд посвящения.

- Он написал, что если я не пройду обряд, то он проклянет всю мою семью и изнасилует моих сестер. У меня три сестрёнки, и я очень за них волновался. Из-за этих угроз я и согласился на обряд, - рассказал Андрей.

Днем 17 декабря 2020-го Андрей приехал в Долгопрудный. Пеминов встретил подростка на железнодорожной станции и вдвоем они пошли в лес.

РАЗДЕВАЙСЯ, ЛОЖИСЬ

- Мне страшно было. Я ведь даже матери не сказал, куда поехал. По пути в лес мне хотелось сбежать, но я понимал, что это бесполезно, что он меня догонит, - рассказал Андрей.

Все, что происходило дальше, Пеминов записал на камеру своего мобильного телефона. Видео настолько жестоко, что его не стоит смотреть детям. На кадрах взрослый мужчина проводит адский обряд. Раздетого по пояс мальчишку он сначала, словно хлыстом, бьет палкой по спине.

- 40 ударов на спину, 40 на грудь, - приговаривает извращенец и наносит удар за ударом.

Андрей корчится от боли, в зубах зажато полотенце. Пеминов лупит со всей дури, кожа мальчишки буквально трескается, течет кровь. Но садисту это явно доставляет удовольствие. Он достает лист бумаги, зачем-то пропитывает его кровью. Потом еще 40 ударов по груди. В этот момент Андрея буквально трясется от боли.

40 ударов на спину, 40 на грудь

- Потом он взял свечу, зажег и горячим воском на моей спине прямо по кровавым ранам стал выжигать звезду. Я так был изможден, что не понимал, что вообще происходит, - рассказал Андрей.

Чем закончился обряд, Андрею особенно сложно говорить.

- Он заставил меня расстегнуть штаны и сказал, что мне после обряда нужно сбросить энергию…

Дальше, говоря языком следствия, Пеминов совершил действия сексуального характера.

В тот день Андрей вернулся домой, и том, что случилось, он ничего не рассказал ни маме, ни отчиму. Говорит, «было стыдно и страшно».

НАЙДИ МНЕ ЕЩЕ МАЛЬЧИКА

- Сын тщательно скрывал свою боль. Я заметила, что он перестал ходить в душ. Материнское чувство подсказывало, что с сыном что-то произошло. Но он виду не показывал, - прокомментировала мама школьника Алла (имя изменено).

На это молчание и рассчитывал извращенец. Андрея он стал называть магистром черной магии.

- Он требовал, чтобы я нашел для него других мальчиков… А потом в ВКонтакте познакомил меня со вторым магистром. Этот мальчик - мой ровесник, он из Питера. Он тоже прошел этот обряд. Все случилось в конце января 2021-го. Мы с ним переписывались, и он мне свое видео прислал и все рассказал. Его он бил хлыстом по 180 раз с каждой стороны, потом сделал тоже самое, что и со мной... Я понимал, что все это ненормально. Пеминов мне угрожал, говорил, что убьет меня и всю мою семью, требовал с меня деньги. Было страшно, но я собрался с духом и рассказал все отчиму, а потом и маме, - вспоминает Андрей.

Во время диких обрядов извращенец пытал детей раскаленным воском

Андрей рассказал всю правду только 1 февраля.

- У меня тряслись руки, хотелось просто уничтожить этого педофила-садиста. Сын задрал футболку, и я увидела все эти раны. Прошло уже два месяца, а они до сих пор заживают. Мы, конечно, сразу поехали в полицию, - рассказал Алла.

17 февраля Сергея Пеминова арестовали в зале суда.

- Уголовное дело возбуждено по статье 135 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». По решению суда обвиняемый арестован на два месяца. Назначено проведение экспертиз, устанавливаются другие пострадавшие, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

В деле пока только один эпизод с московским школьником. Сейчас следователи устанавливают личность второго пострадавшего подростка из Санкт-Петербурга. Но, возможно, были и другие мальчики.

Сейчас с Андреем работает психолог. Тем временем его родители уже наняли адвокатов.

- Я как юрист и бывший следователь понимаю, что дело не закончится только статьей 135 УК РФ. Уже на данном этапе усматриваются признаки истязания, шантажа и угроз убийством несовершеннолетнему. Следствие сейчас на начальном этапе и ведется сбор доказательств, - прокомментировал адвокат Владимир Вагнер. - Естественно, по делу будет назначена психиатрическая экспертиза, и мы уже сейчас с тревогой ждем ее результатов. В том случае, если он (Пеминов — ред.) будет признан невменяемым, назначат принудительное лечение. Скажу прямо, что со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы этот человек не отделался прохождением лечения в психиатрической клинике. Он просто опасен для общества.

Кроме того, следствию предстоит дать оценку работе органов профилактики. Как человек с непогашенной судимостью сумел доехать из Долгопрудного в Санкт-Петербург?

- Отягчающим вину обстоятельством является рецидив преступления и наличие непогашенной судимости. Все это суммарно уже сейчас тянет на 20 лет лишения свободы. Из переписки двоих подростков известно, что второй обряд посвящения Пеминов совершил в Санкт-Петербурге, в то время как он не мог выезжать за пределы Долгопрудного. Это страшное упущение контролирующих органов, для которых мы будем добиваться наказания, - добавил второй адвокат семьи Равиль Искандаров.