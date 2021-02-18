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Политика

Дмитрий Песков: «Советская норма» лишать гражданства будет обсуждаться

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
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Пресс-секретарь президента ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Режиссер Никита Михалков предложил лишать гражданства РФ за призывы к санкциям против России. Ну, то есть, по его мнению, - пора вернуть эту «советскую норму». Михалков считает, что это не борьба с инакомыслием, а «просто всему должна быть мера». И обращение к Западу о введении санкций против своей страны - это повод. И - как пример: ФБК попросил Байдена ввести санкции против 35 россиян.

- Как вы к этому относитесь - как пресс-секретарь и как гражданин? - такой вопрос политобозреватель «КП» задал Дмитрию Пескову.

- Ну, как гражданин, я не имею права высказывать свою точку зрения сейчас, - ответил пресс-секретарь. - Скажу только, что подобная инициатива не является пионерской.

Вы знаете, что первым, наверное, мнение о целесообразности такого законопроекта высказал предприниматель Дерипаска. Он, правда, не предлагал столь суровое наказание, но говорил, что это должно приравниваться к уголовно наказуемым преступлениям. Я не говорю о том, как следует наказывать - это уже не наша прерогатива. Но, наверняка, когда мы живем в то время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления санкциями, конечно, эта тема весьма актуальна и будет обсуждаться. Но не берусь предсказать исход этих обсуждений.

- То есть, вы допускаете, что такая «советская норма» может быть снова внесена в нашу жизнь?

- Я не могу этого допускать, я просто не знаю. Но то, что сама тема, безусловно, интересна и то, что она будет обсуждаться, вот это однозначно.

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