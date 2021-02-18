«Чистое детство»: откровения с родителями и контент для взрослых

Ольга и Вячеслав Михеевы. Фото: предоставлено Алексеем Черникиным

В декабре 2020 года появился уникальный в своем роде проект под названием «Чистое детство». Это просветительская программа, которая была организована волонтерами приморского благотворительного фонда «Надежда по всему миру». Главной задачей «Чистого детства» стала помощь родителям в том, чтобы защитить детей от сексуальной эксплуатации и контента для взрослых. Как сообщают энтузиасты на сайте организации: «у каждого в нашем окружении есть дети, у которых впереди вся жизнь. Какой она будет, во многом зависит от того, что они постигают, к чему привязываются и что учатся ценить прямо сейчас». Так как обезопасить свое чадо от небезопасного контента, когда от него отделяет всего один клик?

"ПЛОХИЕ КАРТИНКИ" В ОДИН КЛИК

Помните, во сколько вы в первый раз столкнулись с эротическим контентом? Наверняка, это было достаточно в раннем возрасте. И наверняка после просмотра кино для взрослых вы не побежали к тем самым взрослым родителям за разъяснениями. Защитить детей от просмотра эротики практически невозможно, ведь скоростной интернет сейчас есть у каждого на мобильном. Но изменить его восприятие от увиденного может каждый родитель. Главное – сделать это вовремя и правильным для ребенка языком. Об этом проект «Чистое детство», в рамках которого и была опубликована книга «Хорошие Картинки, Плохие Картинки».

Фото: предоставлено Алексеем Черникиным

- Детство современной молодежи отличается от нашего. Сейчас они проводят большую часть времени в интернете. Фильтры есть, но они малоэффективны. Абсолютной защиты нет. Один из самых популярных советов на русскоязычном пространстве – поставьте фильтры и контролируйте гаджеты. Но разве это решение. Очевидно, что нет, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Алексей Черникин, создатель проекта «Чистое детство». - Все без исключения дети, будучи крайне любопытными, рано или поздно увидят контент для взрослых. Важно сделать все возможное, чтобы они были готовы к такому содержанию и знали, что с этим делать. Так, в 2019 году я наткнулся на одну лекцию, посвященную этой проблеме, и это было мощно. Речь шла не только о детях, но и о взрослых людях. Спикер там сказал классную мысль: дело не в том, увидят ли дети это или нет. Они точно увидят. Проблема в том, насколько они будут готовы к такому.

После просмотра лекции Алексей задумался о том, какую роль он может сыграть в этом проблемном вопросе. Спикер как раз на видео показывал книгу Кристен Дженсон «Хорошие Картинки, Плохие Картинки». По словам Алексея, это больше, чем просто книга, это инструмент, который в комплексе поможет родителям бороться с негативным последствиями интернет-жизни. Тогда и появилась идея показать эту книгу и России.

Алексей Черникин, создатель проекта «Чистое детство». Фото: Личный архив

ЭТО НЕ ПРО ЛЮБОВЬ

К тому моменту книга уже была переведена на 6 языков. Это несомненное признание. Тогда Алексей начал узнавать, как можно издать книгу и договориться обо всем с авторскими правами. Так как проект не коммерческий, никакой прибыли благотворительный фонд не имеет. Книги открыты для продажи лишь для того, чтобы в дальнейшем напечатать вторую книгу из этой же серии. В итоге удалось договориться с издательским домом в Москве, и литература была переведена на русский язык и выпущена в свет.

Сама книга не автономна, она работает в цепочке с другими инструментами, которые представлены в проекте «Чистое детство». Всего в программе три направления: защита, помощь и активная позиция.

Фото: предоставлено Алексеем Черникиным

- У моих друзей есть дочь - 3 года. Я бы очень хотел, чтобы тот мальчик, который бы взял ее в жены, не провел бы 10000 часов на сайтах для взрослых, взращивая эгоизм и желание моментального удовлетворения своих потребностей. Такой подход вырабатывает потребительское отношение к женщине, - отмечает Алексей. - Главный обман в том, что там пропагандируются совсем другие вещи. Это не про любовь. Любовь – это же больше, чем сексуальный акт. Сайты для взрослых, как правило, демонстрируют кнтет, содержащий насилие. Ученые доказали, что люди, сидящие на ней имеют одни и те же преобразования в мозге, что и наркоманы. Если мы возьмем посещение одного из таких самых известных сайтов, то обомлеем. Лишь за год туда загружают видео, на просмотр которого потребуется около 100 лет. Любить ведь надо не тела друг друга, а друг друга, уважая тела.

По мнению Алексея, когда взрослые начнут говорить со своими детьми о проблемах сексуализации, об анатомии, о взаимоотношениях в целом на их языке и в правильное время – дети научатся воспринимать окружающую действительность такой, какая она есть. Да и сама тема перестанет быть такой страшной.

Фото: предоставлено Алексеем Черникиным

КУЛЬТУРА ЧИСТОГО ДЕТСТВА

«Хорошие Картинки, Плохие Картинки» уже вышли в тираж. Всего - 1000 книг. Издание уже увидели Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. На следующей неделе тираж поступит и во Владивосток. Книга предназначена для родителей и детей-школьников 7-11 лет. Принципиальная деталь в том, что книга не будет распространяться в электронном варианте, только в печатном. И в этом тоже есть определенный замысел.

- Книга для совместного изучения. Книга моделирует разговор родителей с детьми. Там есть и вопросы, которые дети могут обсудить с мамой и папой, - говорит Алексей. - Этим всем я хочу продвинуть именно культуру чистого детства, когда доверие к родителям выше, чем доверие к интернету, и за помощью они пойдут к маме и папе, а не к соцсетям. Книга – прекрасная возможность создать в семье особую доверительную атмосферу, в которой дети и взрослые смогут обсудить проблемные вопросы, сидя на диване.

Фото: предоставлено Алексеем Черникиным

Кстати, до конца года проект «Чистое детство» планирует издать вторую книгу той же Кристен Дженсон. Она уже предназначена для детей от 3 до 6 лет и их родителей, ведь за чистое детство нужно бороться с раннего возраста. В дальнейшем он рассматривает и проведение различных вебинаров, тем более, что старт такому формату уже был дан. В дальнейшем просветительская деятельность займет и другие площадки.

Благотворительный фонд «Надежда по всему миру»

Проект «Чистое детство»

Издательский дом «Ученик»

Заказать книгу можно, написав на почту: info@chistoedetstvo.ru