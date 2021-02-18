"Для Андрея его Настя была ангелом": Артисты поддерживают вдову Мягкова

«КП» обратилась к народному артисту России, основателю и худруку театра «Et Сetera» Александру Калягину Фото: Борис КУДРЯВОВ

В ночь на 18 февраля на 82-м году жизни скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Причиной смерти, предварительно, стала острая сердечная недостаточность.

«КП» обратилась к народному артисту России, основателю и худруку театра «Et Сetera» Александру Калягину, хорошо знавшему Мягкова:

- Александр Александрович, не стало Андрея Мягкова, вы работали вместе.

- Ох... Нас связывала не только работа в картине «Последняя дорога», где он играл Дубельта, а я Жуковского. Я 30 лет, а он дольше проработали в Художественном театре (вздыхает, молчит).

- Вы общались вне театра и съемочной площадки?

- Это был прекрасный мой товарищ. Прекрасный человек. Интеллигентнейший, не суетной, не выпячивающийся. Он делом занимался. Потому что профессию считал не только профессией, но и жизненной установкой.

- Череда уходов...

- Я больно это переживаю, честно говоря. И для меня, и для многих Андрюша — это Андрюша. Этот вечно молодой, удивительно добрый человек с какой-то пленительной улыбкой. Таким останется в нашей памяти.

- У него большая фильмография — есть роль, о которой он мечтал, но так и не сыграл?

- Он, безусловно, был очень разноплановым. Но я не буду разбирать его прекрасную актерскую биографию. Она у него просто изумительная. Этой биографией надо гордиться. Он всегда разный, он всегда въедливый, вчитывающийся в жизнь и в материал человек. Вы знаете, это не мое брюзжание.

- Он, и став народным, эту въедливость не оставил?

- Это человек, который занимался самосовершенствованием в своих ролях - и в жизни такой он был. Он много читал и много знал.

- Что вы сказали бы его близким?

- Я хотел бы принести соболезнование его Насте. Его подруге, с которой он так долго жил, и с которой они так любили друг друга. Настя.. Мои соболезнования и горькие чувства, которые сейчас мною овладевают (голос прерывается). Она поймет, если я скажу сейчас, что она для него была ангелом.

Беспокоится за вдову Андрея Мягкова и Станислав Садальский.

- Асенька несравненная, я не знаю, как она выдержит, - подбирает слова актер. Он называет случившиеся "настоящим горем".

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