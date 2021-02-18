С разрешения партии: В Китае вводят удостоверения для блогеров

Официально усиление цензуры связывают с пандемией коронавируса Фото: Shutterstock

Китайские власти давно и пристально следят за чистотой национального «цифрового» пространства, а предпринимаемые ими меры по ограждению граждан от любой «нежелательной» информации уже стали своеобразным мировым «золотым стандартом». В Поднебесной еще с 2017 года необходимо разрешение на ведение блогов, касающихся политики и армии.

Однако на общественное мнение могут влиять не только политологи и военные эксперты, но и любители кулинарии и котиков, решили в Пекине, и обязали всех без исключения «лидеров общественного мнения» получить утвержденное государством «удостоверение», прежде чем им будет дозволено публиковать контент в местных социальных сетях.

Для получения лицензии необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и номер мобильного телефона. Также следует четко сформулировать тематику, которую освещает онлайн-ресурс. Выходить за рамки — запрещено.

В Управлении по вопросам киберпространства КНР уверены, что эта мера будет мешать пользователям «создавать слухи в Интернете и наносить ущерб стабильности и гармонии общества», - сообщает Foxnews.

Официально усиление цензуры связывают с пандемией коронавируса, поскольку на онлайн-платформах, особенно в первые дни карантина, распространялась как реальная информация, так и многочисленные «фейки» касательно нового заболевания.