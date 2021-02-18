Где на Руси жить хорошо: эксперты составили рейтинг самых развитых регионов

Москва в рейтинге социально-экономической устойчивости регионов на шестом месте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оказывается, вовсе не в столицах россиянам живется лучше всего. Фонд развития гражданского общества составил рейтинг социально-экономической устойчивости регионов и выяснил: лидерами на конец 2020 года стали Ямало-Немецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ. Москва - шестая, Санкт-Петербург – на 10 месте, Московская область – вообще 14-я.

Чтобы определить лидеров и аутсайдеров, эксперты сравнили основные экономические показатели, в том числе зарплаты, прожиточный минимум и объемы производства. Неудивительно, что в первой десятке рейтинга – сплошь добывающие регионы с развитой промышленностью плюс примкнувшие к ним Москва и Питер, куда стекаются все деньги.

Как выяснилось, самая большая средняя зарплата – в Магаданской области (около 96 тысяч рублей). Правда, и прожиточный минимум там тоже самый высокий в стране. Москва по уровню зарплат лишь на 4 месте, Петербург - на 11-м.

О том, как распределились места с 21 по 85-е, в Фонде развития гражданского общества решили не рассказывать, чтобы никого не обидеть. И то верно: не всем регионам повезло с природными ресурсами или географическим положением.

КОНКРЕТНО

Топ-20 регионов по уровню развития

1. Ямало-Ненецкий автономный округ

2. Магаданская область

3. Чукотский автономный округ

4. Ненецкий автономный округ

5. Сахалинская область

6. Москва

7. Ханты-Мансийский автономный округ

8. Якутия

9. Мурманская область

10. Санкт-Петербург

11. Красноярский край

12. Тюменская область

13. Республика Коми

14. Московская область

15. Камчатский край

16. Иркутская область

17. Ленинградская область

18. Калужская область

19. Хабаровский край

20. Республика Татарстан

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Первые позиции рейтинга по-прежнему занимают Москва и Санкт-Петербург (подробности).