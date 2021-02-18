«Дом-2» похоронили!»: сотрудники проекта ищут работу, а участников разогнали

Ольга Бузова больше не проведет лобное место. Надежды вернуть «Дом-2» пока не оправдались

Последний выпуск телепроекта «Дом-2» вышел на канале ТНТ в конце декабря. Через два месяца после этого события территорию проекта освободят от бывших участников шоу. Сегодня все они должны покинуть площадку, которую арендовали для съемок «Дома-2». Часть звезд телепроекта «Дом-2» продолжали жить в домах на площадке - их оставили в надежде, что права на трансляцию шоу выкупят и съемки возобновятся со знакомыми лицами. Планы были грандиозные – свое 17-летие в мае 2021-го «Дом-2» должен был встретить в эфире. Что же пошло не так?

Ксения Собчак и Ксения Бородина — первые ведущие «Дома-2». Ежемесячная зарплата Собчак на «Доме-2» была $100 тыс. (3 миллиона рублей по курсу тех лет)

За последние пару лет «Дом-2» стал неактуальным, терял аудиторию, и в итоге превратился в нерентабельный проект. Программа дорогая в производстве, поэтому чтобы продолжать «реалити-шоу» нужны большие деньги или придется выпускать под брендом «Дом-2» проект другого формата. Все права на «Дом-2» принадлежат ТНТ. Появилась информация о трансляции проекта на канале «СТС LOVE» или «Суббота». Даже начался кастинг молодежи в обновленное шоу силами прежней команды. Однако договоренности о цене не были достигнуты. Производители не смогли пока договориться о цене, за которую они готовы снимать и продавать шоу каналу или онлайн площадке. Спрос низкий, а цена предложения велика.

А ведь как бодро все начиналось – кастинг с поиском не только одиноких, но и талантливых ребят и девчат. Однако теперь все процессы остановлены. Участница шоу Аня Кобелева говорит: «Нас распустили, проект закрыли, нам нужно было до четверга найти квартиру…» Сегодня, 18 февраля, все 8 пар, которые оставались на проекте с декабря в ожидании начала съемок, должны забрать вещи и покинуть площадку. У одних есть жилье, другие в срочном порядке арендуют. На площадке на этой неделе оставались единицы.

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А вот в команде «Доме-2» работало почти триста человек. Большинство уже нашли работу, другие только теперь стали ходить по собеседованиям. Кто-то успел устроиться оператором, копирайтером, кто-то временно подрабатывает курьером…

Экс-менеджер телепроекта «Дом-2» рассказывает kp.ru: «Идею быстрого возрождения «Дома-2» похоронили. Из-за пандемии бюджеты везде урезаны. Поэтому если проект и вернется, то не так быстро. А народ не может сидеть и ждать без денег». Сотрудники телепроекта трудоустраиваются. Но и надежда на звонок с сообщением – мы возвращаемся у многих пока остается.

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