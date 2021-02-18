Эльвира Набиуллина удивила всех новой брошкой: что она значит

В конце прошлой недели Набиуллина объявила, что снижать ставку больше не планируется - и надела брошь в виде точки. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Многозначительные броши стали фирменным стилем главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Интересные и стильные украшения она любила всегда. Но именно в прошлом году они стали чем-то бОльшим. В них стал закладываться тайный смысл. Так было с брошками в виде снегиря, неваляшки или домика.

Вот и на этот раз журналисты первым делом стали думать, что же имела в виду председатель ЦБ, надевая на встречу с банкирами красивый, но колючий цветок. Розовая роза – символ молодости и свежести. Но как это применить к политике ЦБ, сказать сложно.

Сегодня Эльвира Набиуллина говорит, что ставку начнут повышать - и на броши распускается цветок

В самом Центробанке тему с брошками традиционно не комментируют, оставляя завесу тайны. Но источник в регуляторе намекнул корреспонденту «КП», что «иногда роза – это просто роза». То есть, вполне возможно, что на этот раз каких-либо скрытых смыслов в новое украшение Набиуллина не закладывала.

Фото: ЦБ РФ

Тем более что на самой встрече с банкирами ничего похожего на молодость и свежесть не обсуждалось. Глава ЦБ пояснила участникам рынка, что в ближайшее время регулятор начнет постепенно сворачивать те послабления, которые получили банки во время коронакризиса. Сектор и так получил в прошлом году почти рекордную прибыль – 1,6 триллиона рублей. Вполне достаточно, чтобы с таким жирком пережить любой возможный кризис.

Эльвира Набиуллина с брошью в виде голубя, июнь 2020 г.

Правда, сомнения все равно остаются. Иногда знаки ЦБ слишком тонкие и не явные. На недавней пресс-конференции, посвященной денежно-кредитной политике, Эльвира Набиуллина надела очень маленькую брошь – в виде белой жемчужины. Многие журналисты, включая корреспондента «КП», посчитали, что это ничего не значащее украшение. Но в последствии появились версии, что брошка означала точку. А ее смысл заключался в том, что она символизировала точку, которую поставил Центробанк в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Набиуллина заявила журналистам, что опускать ключевую ставку ЦБ в ближайшее время не планирует.

Фото: ЦБ РФ

Что ж, расставить точки над брошками должен следующий выход госпожи Набиуллиной в свет. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике назначено на 19 марта этого года.