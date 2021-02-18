Детям из детских домов помогут подготовиться к выпускным экзаменам «Пятёрочка» и Doritos

Воспитанники семи детских домов Владимирской, Свердловской, Ленинградской и Архангельской областей получат более 1 000 дополнительных уроков по школьным предметам, а также несколько групповых психологических тренингов. Они помогут школьникам более качественно подготовиться к сдаче экзаменов.

По статистике, более 43 000 детей воспитываются в детских домах. Каждый год тысячи из них вступают во взрослую жизнь, но у большинства нет возможностей для дополнительной подготовки к поступлению в техникумы и вузы, чтобы продолжить обучение и получить достойную профессию. «Пятёрочка» и бренд «Doritos» решили помочь юношам и девушкам более качественно подготовиться к сдаче государственных экзаменов.

С начала февраля часть полученных с продаж «Doritos» средств в более чем 16 700 магазинах «Пятёрочка», которые расположены в 66 регионах по всей России, направляется в фонд «Арифметика добра». Они идут на оплату дополнительных занятий с репетиторами для детей-сирот. Эта акция продлится до конца зимы. Кроме того, в период акции гости получают и будут получать двойные баллы на свою «Выручай-карту» за покупки чипсов бренда.

«Забота о детях — одно из важнейших направлений для «Пятёрочки» и часть стратегии устойчивого развития X5 Retail Group, - считает Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка». - Нашей акцией мы хотим подарить возможность детям из детских домов лучше и качественнее подготовиться к экзаменам и благодаря этому увеличить их шансы на достойное образование, получить больше возможностей и перспектив для дальнейшей жизни. Это наш вклад в строительство их большого будущего».

«Бренд “Doritos” был создан для смелых ребят, и нам важно помочь каждому, зарядить молодёжь на победу! – напоминает Диана Берганова, старший коммерческий директор категории снеков компании PepsiCo. - В России тысячи детей в детских домах ограничены в возможностях самореализации, добиться признания без поддержки семьи и близких сложно. Наша кампания нацелена не только на то, чтобы осветить проблему, но и готова реально дать шанс выпускникам детских домов сделать свою жизнь лучше».

В поддержку акции «Doritos» и «Пятёрочка» сняли вдохновляющий ролик со звездой соцсетей Даней Милохиным и кумиром молодежи 90-х Юрой Шатуновым. У героев похожие судьбы – ранние годы они провели в одном «Доме детства» в Оренбурге. Путь ребят к успеху был невероятно сложный: одиночество и недопонимание со стороны сверстников каждый из них преодолевал самостоятельно.

Даня прекрасно понимает, что добиться признания без поддержки семьи и близких сложно, поэтому он решил помочь подросткам воплотить свои мечты в жизнь. Это стремление поддержали «Doritos» и «Пятёрочка». «Здорово, что мы делаем такую крутую кампанию. Хочу сказать всем и каждому, что самое главное — это вера в себя! – сказал Даня Милохин. - Не бойтесь делать то, что вам нравится, не нужно опаситься сложностей или препятствий. Только так вы сможете прийти к своей цели. Очень рад, что «Doritos» и «Пятёрочка» поддерживают аудиторию в ее начинаниях, драйвят желание двигаться вперёд и достигать намеченных целей».

По итогам кампании Даня Милохин также обязательно встретится с ребятами, которые пройдут обучение по проекту, чтобы узнать об их результатах.

Агентства WildJam и Dream Team House являются партнерами акции. Подробнее о ней можно узнать на сайте doritos-5ka.ru/