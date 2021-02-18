Три награды премии «Digital Communications AWARDS» завоевала торговая сеть «Пятёрочка»

Отмечены проекты и начинания компании в номинациях «Digital достижение года: кампания года», «Digital проекты и стратегии: Вирусные коммуникации» и «Digital проекты и стратегии: Работодатель & бренд».

Напомним, премия «Digital Communications AWARDS» была учреждена в 2013 году для пропаганды наиболее значимых достижений в области digital-коммуникаций. В конкурсе участвуют проекты, которые реализованы с помощью digital-технологий, инструментов и new media. Организаторами премии являются Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и Издательский Дом «МедиаБизнес», при поддержке журнала «Новости СМИ». Экспертный совет состоит из лауреатов премии предыдущего года и членов рабочей группы. Лауреатами в разное время становились такие крупные компании и бренды, как Мегафон, МТС, Северсталь, Нордголд, Hansa, Р-Фарм…

Сразу двух наград - «Кампания года» и «Вирусные коммуникации» удостоен проект торговой сети «Пятёрочка» «#ПятёркаЗаДистанцию». Он призывает обратить внимание молодежи на важность соблюдения мер безопасности – соцдистанции, ношения масок в общественных местах, использования бесконтактной оплаты или доставки. А проект «Свежие перспективы» по разработке и запуску масштабной коммуникационной кампании в поддержку обновленного HR-бренда «Пятёрочки» отмечен еще одной наградой в категории «Работодатель & бренд». Здесь жюри оценило эффективность продвижения ценностей компании для своих действующих сотрудников и привлекательности в глазах потенциальных соискателей, а также формирование имиджа работодателя.