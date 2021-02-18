В День защитника отечества Ржевскую битву покажут и в войне, и в мире

Зрители узнают историю двух молодых людей, скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина, которые создали неповторимый образ на Ржевском мемориале.

«Ржев. 500 дней в огне» - так называется фильм, большая премьера которого состоится на телеканале «БелРос» 23 февраля в 21:45. Эта картина – уникальное собрание свидетельств и документов об одном из самых кровопролитных сражений в мировой истории.

«Земля была красной от крови. Мы несколько раз наступали, потом отходили, а потом снова шли вперед», - эти слова ветерана отражают весь ужас понятия «позиционные бои». А ведь именно так оценивались бои подо Ржевом в сводках Совинформбюро. Больше года шло это перетягивание позиций, топтание на месте с немыслимыми потерями. Только по официальным данным в ходе противоборства погибло больше полумиллиона советских солдат. А общие потери составили чудовищные цифру - 1300000 человек.

История Ржевской битвы долго замалчивалась. Отдельные историки считали ее главным провалом советского командования в период Великой Отечественной войны. Однако архивные документы и новые исследования оспаривают это мнение: жертвы не были напрасными, на Ржевско-Вяземском выступе советские войска сковывали огромные ресурсы врага, лишая его возможности использовать дополнительные силы в сражении за Москву и в Сталинградской битве.

История кровопролитной Ржевской битвы долго замалчивалась.

Мало того, за эти 500 дней войска Калининского фронта так измотали и обескровили группу армий «Центр», что ее разгром в ходе операции «Багратион» и освобождение Беларуси был предопределен.

Фильм «Ржев. 500 дней в огне» - это лента, прежде всего, о тех, кто участвовал в сражении подо Ржевом. О тех, кому удалось выжить, и о тех, кто не вернулся с тех полей. Оставшиеся в живых рассказывают о том, о чем советские власти молчали больше 50 лет. Это были не просто съемки, ветераны приезжали на места боев, туда, они когда-то зарывались в землю под ураганным огнем и поднимались в атаку, заслышав клич «Вперед». Ветераны словно заново переживали многое из того, что чувствовали тогда, в 1942-1943 годах.

Артиллеристы на исходных позициях в боях под Ржевом в 1942 году. Фото: Виктор Кондратьев/Фотохроника ТАСС

В июне прошлого года на трассе М-9 неподалеку от деревни Хорошево открылся грандиозный Ржевский мемориал Советскому солдату. Н церемонии присутствовали президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Этот пронзительный мемориал создавался на протяжении трех лет, часть средств предоставил бюджет Союзного государства. Остальное было собрано за счет частных пожертвований граждан.

Ржевский мемориал стал, наверное, самым пронзительным памятником обычному солдату из когда либо возведенных. И в фильме «Ржев. 500 дней в огне», кроме прочего, рассказывается о тех, кто был причастен к созданию памятника. Зрители кадр за кадром узнают историю двух молодых людей, скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина, которые создали неповторимый образ солдата. А кроме того увидят, как сотни людей день за днем возводили этот памятник, увидят весь процесс - от замысла до воплощения.

В фильме, кроме прочего, рассказывается и о созидании уникального Ржевского мемориала.

«Ржев. 500 дней в огне» - это люди, по-разному связанные со Ржевской битвой, события, произошедшие тогда и происходящие сегодня. Это оценки, мнения, рассказы очевидцев – все сливается в единую, пронизывающую десятилетия историю позиционных боев с переменным успехом, которые за 500 дней стали Ржевской битвой.

Не пропустите: «РЖЕВ. 500 дней в огне», большая премьера документального фильма. 23 февраля, вторник, в 21:45 на телеканале «БелРос».