Александр Семин: «Помощь не должна разлучать»

Александр Семин, директор социальных проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ), преподаватель Московской школы профессиональной филантропии

Автор и режиссер социальных кампаний для крупнейших благотворительных фондов рассказал о том, как должно измениться общество и объяснил, почему очень важно помогать семьям не разлучаться, когда болеют дети.

- Александр, здравствуйте. Давайте сразу с места в карьер: скажите, как на ваш взгляд можно увеличить вовлеченность людей в социальные проекты?

- Как бы это банально ни звучало – только в обществе, где человек может сознавать свою возможность влиять на ситуацию, менять текущее положение вещей, его можно вовлечь в социальные проекты. Это и есть гражданское общество. Сейчас же есть определенная установка – «Никто ничего не может изменить» или «Это никому не нужно». Человеку нужно дать возможность увидеть конкретный результат его личного неравнодушия, персонального участия, показать некий путь от точки «было» до точки «стало», благодаря его личным действиям. Тогда стереотип невозможности повлиять на что-либо будет преодолен. И сейчас в этом направлении есть позитивные сдвиги. В частности, вся деятельность АСИ направлена на реализацию потенциала неравнодушных людей, которые готовы менять. Сотни успешных лидерских проектов в социальной сфере тому подтверждение.

- Вы режиссер, и много снимаете для благотворительных фондов. Недавно в сети и на ТВ появились ролики под общим названием «Когда можно положить трубку?». Что это за проект?

- Есть проблема. Несмотря на то, что по закону родители имеют право находиться вместе со своими детьми, когда дети проходят продолжительное лечение в больницах, не каждое медицинское учреждение позволяет это сделать. И поэтому норма получения разрешения на совместное пребывание не работает. Во-первых, она очень коррупцеёмкая, во-вторых, этот вопрос всегда отдается на решение конкретного главврача. И то, что мы видим по всей стране – маленькие дети во время длительного лечения продолжают оставаться одни. А если ребенок не может обнять маму или папу, да ещё тогда, когда ему одиноко, больно и страшно - это самое ужасное испытание для него, которое может быть. Плюс — это огромное испытание для семьи. Почему? Потому что, если говорить о крупных краевых и областных больницах – люди зачастую живут очень далеко от места лечения ребенка. И когда появляется необходимость каким-то образом всё время находиться рядом с ним, приходится снимать квартиру, тратить деньги, которых зачастую нет. Семья вынуждена разделиться. Я уже неоднократно говорил, что, к сожалению, один из печальных принципов нашей системы медико-социальной помощи – то, что наша помощь почему-то разлучает. Причем это касается и детей, и взрослых. К примеру, попробуйте вместе с женой в каком-нибудь краевом центре в женской консультации зайти вместе на УЗИ. Папу обязательно попросят остаться в коридоре. Но если папа может подождать спокойно в коридоре, то ребенок, который несколько недель или месяцев, а бывает, что и годами лежит в больнице без близкого человека рядом – ну это же невозможно! Это ещё и чувство вины на всю жизнь у родителей, потому что в самый нужный момент они не были рядом со своими детьми. Собственно говоря, это и есть проблема, которую призван решить проект «Когда можно положить трубку». Тем более, что уже есть потрясающий пример решения. Более 5 лет в Казани, прямо на территории детской республиканской клинической больницы работает первый в России «Дом Роналда Макдоналда» – бесплатная семейная гостиница для родителей, чьи дети проходят в ДРКБ длительное лечение.

Семейная бесплатная гостиница в ДРКБ - Дом Роналда Макдоналда в Казани

Я там уже несколько раз бывал, и могу сказать, что в «Домике», как его называют живущие в нём дети и родители, потрясающая, абсолютно домашняя атмосфера. Семьи живут вместе. Даже не так - это одна большая семья, где не чувствуется ни боли, ни страха, где всё делают сообща, а главное – все продолжают быть рядом. И в то время, когда многие семьи, где дети разлучены с родителями на время лечения, распадаются, в этих семьях, в этом Домике, напротив – царит мир и спокойствие. Рождаются новые дети, семьи не разделены, они вместе. Дети ходят в больницу на процедуры, а потом возвращаются в Домик к маме, папе или бабушке, которые - вот они, рядом.

И вот теперь Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» решил такую же бесплатную гостиницу для семей построить в Москве. Я уверен, что, узнав об этом, многие люди захотят как-то помочь, внести свой вклад в благое дело. Но для этого нужно правильно рассказать им о проекте. Я, к примеру, не очень люблю, когда в коммуникации звучат прямые просьбы о помощи, принуждения к пожертвованию и так далее. Поэтому мне важно было найти ту самую несправедливость, которая бы объединила всех, тронула каждого, чтобы человек задумался, даже если у его детей всё в порядке со здоровьем. И мы решили показать ситуацию, при которой единственная возможность быть вместе маме с ребенком, а ребенку с мамой – это телефонный разговор. Если посмотреть ролик, можно увидеть, что этот разговор длится уже больше 8 часов, ребенок давно уже спит (очевидно, что он проходит лечение от онкологии), а мама продолжает петь в трубку колыбельную. И тут мы задаем простой вопрос - а вот когда в этой ситуации можно положить трубку? Первый очевидный ответ – никогда. Но есть и другой ответ, наш: – мама может положить трубку, когда мы построим Дом для родителей. Всё очень просто, тут нет вот этих вот «Помогите!», «Спасите», всё логично – трубку можно положить только когда мама будет рядом. А вот для того, чтобы мама была рядом – надо построить этот Дом. И строится он на территории большой московской детской больницы, куда приезжают дети из самых разных регионов. Так что наш проект – это проект ВОПРОСА, который, на мой взгляд, в состоянии задать себе каждый родитель. А так как он поймёт, что ответа на этот вопрос не существует, у него, возможно, появится желание помочь.

- А следующие шаги? Казань, Москва, далее - везде?

- Отличный вопрос. Вот чтобы так было по всей России - мы с вами и должны вывести эту проблематику на государственный уровень. Это уже системное решение. Существует общая сверхзадача для Фонда «Дом Роналда Макдоналда», Агентства Стратегических инициатив, СМИ, органов власти, да всех неравнодушных людей, в конце концов. Эта задача – создать стандарт в медико-социальной помощи, в котором помощь не должна разлучать. Сделать так, чтобы при каждом большом детском медицинском центре была такая бесплатная гостиница. Чтобы новые больницы не строились без возможности семейного проживания. Особенно, если это крупный региональный медицинский центр. И у нас уже есть успешный пример в Казани, надеюсь, скоро таким примером станет и Москва.

Дом Роналда Макдоналда - Москва - 3D-макет

- Ну и последний вопрос, вытекающий из предыдущего – будет ли у проекта «Когда можно положить трубку» продолжение? А хочется верить, что оно будет.

- Хочется верить, что скоро мама сможет положить трубку как минимум в Москве. В Татарстане мамы уже могут положить трубку и находиться вместе с детьми. Пример с Казани и Москвы смогут взять другие регионы. А дальше продолжение может быть только одно – чтобы не было в России ни одного ребенка, который бы оставался во время лечения в больнице один, без мамы и папы. Вот это и будет самое лучшее продолжение.