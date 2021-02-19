«Сбер Еаптека» запустила первый хаб в Иванове

Компания «Сбер Еаптека», входящая в экосистему Сбера, открыла первую аптеку-хаб в Иванове. На церемонии присутствовал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и зампред правления Сбербанка Ольга Голодец. Экскурсию по хабу провел основатель и генеральный директор компании «Сбер Еаптека» Антон Буздалин.

Новая аптека-хаб занимает 415 квадратных метров, из них на торговый зал приходится лишь 22 «квадрата». Львиная доля помещений отведена под склад. Кроме того, есть курьерская зона и подсобные помещения. В штате аптеки - управляющий, три фармацевта, четыре комплектовщика и двадцать курьеров. Но по мере роста заказов штат планируют расширять.

Всего в аптеке-хабе в Иванове представлено более 12 000 лекарств и товаров для здоровья. В перспективе ассортимент расширят до 18 – 20 тысяч позиций. Товары можно купить офлайн в самой аптеке, заказать онлайн и забрать самостоятельно, а также оформить бесплатную доставку на дом от любой суммы заказа. Всего аптека-хаб рассчитана на обработку до 1000 заказов в день.

- Визитная карточка «Сбер Еаптеки» – качество продукта. Философия компании – полная защита от любой контрафактной продукции. В ассортименте аптеки лекарства от лучших производителей. Теперь эти преимущества стали доступны и жителям Ивановской области, - заявила Ольга Голодец, зампред правления Сбербанка.

- Благодаря «Сбер Еаптеке» у жителей города Иваново появится возможность заказывать безрецептурные лекарства и товары для здоровья, не выходя из дома. Отлаженная система логистики позволит нам обеспечить быструю доставку, часть заказов мы будем привозить уже в день оформления, - пояснил Антон Буздалин.

Напомним, систему региональных хабов «Сбер Еаптека» начала развивать с конца прошлого года. Первые точки появились в Казани и Ярославле. Планы компании на 2021 год – открыть хабы в 90 крупных российских городах, а в ближайшие два года – увеличить сеть до 300 точек в 185 городах.

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