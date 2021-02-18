«Компенсация за тяжелую жизнь»: в России расширят категорию пенсионеров, которым положены надбавки в 1511 рублей

По действующему законодательству, если человек после выхода на пенсию переезжает из сельской местности в город, то он лишается специальной надбавки. Фото: Shutterstock

Пенсионеры, долгие годы работавшие на селе, воспряли духом. Президент Владимир Путин одобрил идею не лишать их специальной надбавки, даже если они переедут в город.

- По действующему законодательству, если человек после выхода на заслуженный отдых переезжает в город, то он лишается специальной надбавки за проживание в сельской местности, - пояснил «КП» первый заместитель председателя Комитета Севета Федерации по социальной политике, основатель Партии пенсионеров России Валерий Рязанский.

Эта надбавка составляет 25% от размера фиксированной части трудовой пенсии. На 2021 г. «фикс» установлен в размере 6044 руб., следовательно надбавка равняется 1511 руб.

- Вопрос об этой надбавке обсуждается давно, - продолжил сенатор. - Ее предназначение в том, что это по сути компенсация за условия жизни в сельской местности — на такой трактовке настаивало, например, министерство труда и социальной защиты. Жизнь на селе изменилась, но все равно условия там более тяжелые, чем в городе. И даже наличие собственных приусадебных участков не делает их намного легче — прежде, чем с участка что-то получить, надо в него вложить. Из этих более тяжелых условий и исходили, когда принимали решение оставить надбавку тем, кто отработав 30 и более лет на селе, продолжает там жить, и снимать ее у тех, кто переезжает в город. Но, с другой стороны, пенсии на селе очень низкие, и я считаю, что те, кто отработали такой большой срок, достойны сохранения прибавки независимо от того, остаются они жить в сельской местности или переезжают в город. Для них она существенна, на селе пенсия у людей примерно 10 тысяч руб, так что полторы тысячи это ощутимо. Надбавки лишаются люди преклонного возраста, которых дети забирают жить к себе в город, чтобы обеспечить им уход.

По словам эксперта, в похожем положении находятся и некоторые пенсионеры-северяне.

- Не все, кто отработал в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностей, имеют одинаковые права в получении пенсий, - сказал Рязанский. - В отношении тех, кто перестал проживать на этих территориях, действуют ограничения в получении льготных надбавок. Такая практика всегда существовала в пенсионном обеспечении. Тоже достаточно спорный вопрос…

Вообще, в обсуждении пенсий для работников села остается много вопросов, вызывавших горячие обсуждения.

- Были споры, например, по экономистам, по бухгалтерам, - говорит Рязанский. - Люди работали в колхозе, но можно ли их приравнять к тем, кто трудился непосредственно в поле? Последние обижаются: мы в поле, а они в конторе - почему же надбавки одинаковые? И даже одни и те же должности по разному оценивались при начислении надбавок. Например истопник в рыболовецком хозяйстве, который отапливал помещение, непосредственно связанное с заготовкой и обработкой рыбы, получал надбавки. А тот, кто отапливал помещение детсада в поселке рыболовецкого совхоза, не получал. Списки тех должностей, на которых распространяются дополнительные выплаты за работу в сельской местности, время от времени пересматриваются. Например, недавно нам удалось включить в него тех, кто работал в отраслях, близких к непосредственному сельскохозяйственному труду — занимался в колхозе ремонтом техники, без чего в поле не выйдешь.

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