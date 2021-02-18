«Газпром нефть» в 2020 году заработала 117 миллиардов рублей чистой прибыли

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Минувший 2020 год оказался непростым для мировой экономики. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в работу всех без исключения отраслей, включая нефтегазовую. Сейчас российская экономика и в сравнении с Европой восстанавливается опережающими темпами. Благодаря своевременно принятым мерам борьбы с коронавирусом и появлению первой в мире эффективной вакцины «Спутник V» пандемию удалось остановить, и производство постепенно выходит на прежний уровень.

В отличии от мировых нефтегазовых компаний, понесших значительные финансовые потери, российским нефтяникам удалось сохранить стабильное производство и добиться прибыли. Это наглядно показал отчет, опубликованный компанией «Газпром нефть» по итогам прошлого года. За 2020 год суммарная выручка компании составила 2 триллиона рублей, а чистая прибыль превысила 117 миллиардов рублей. По словам председателя правления «Газпром нефти» Александр Дюкова, до 50% от суммы чистой прибыли будет направлено на выплату дивидендов.

- Мы не только продемонстрировали чистую прибыль по итогам этого сложного года, но и сохранили объем добычи на уровне 2019-го года - за счет эффективного управления активами и роста добычи газа, - отметил Александр Дюков. - «Газпром нефть» быстро адаптировалась под стремительно меняющиеся внешние условия. Мы обеспечили высокий уровень защиты от COVID-19 для сотрудников, партнеров и клиентов, сохранили непрерывность всех операционных и производственных процессов и финансовую устойчивость компании. Несмотря на волатильность рынков, «Газпром нефть» продолжила практику выплаты промежуточных дивидендов и увеличила общий размер средств, направляемых на дивиденды, до 50% от чистой прибыли.

Надежная добыча

В 2020 году «Газпром нефть» продолжила освоение и развитие сложных месторождений. Добыча нефти баженовской свиты в Западной Сибири выросла до 100 тысяч тонн - на 78% больше по сравнению с 2019 годом. При этом совершенствование технологий разработки нетрадиционных углеводородов помогло почти вдвое снизить себестоимость ее производства. Объем добычи газа по сравнению с 2019 годом увеличился на 5,5%. Прироста удалось добиться в первую очередь благодаря запуску в эксплуатацию новых скважин на месторождениях «Арктикгаза» и на Новопортовском месторождении. Кроме того, заработали новые производственные мощности на месторождениях в Томской, Оренбургской областях и в ЯНАО.

Рост производства топлива

По сравнению с 2019 годом «Газпром нефть» нарастила производство бензина на двух собственных российских НПЗ - Московском и Омском, увеличив его выпуск на 5,8% (до 8,28 миллиона тонн), а дизельного топлива — на 4,9% (до 8,98 миллиона тонн). Одним из важных реализованных проектов стал запуск нового комплекса мирового уровня «Евро+» на Московском НПЗ. Символический старт производству дал Владимир Путин. Президент России подчеркнул: «Евро+» задаёт принципиально новые экологические стандарты для всех российских предприятий. Его строительство стало ключевым проектом программы модернизации всего Московского НПЗ. На предприятии появились самые современные очистные сооружения, налажен регулярный мониторинг состояния воздуха. Кроме того, запуск «Евро+» позволил Московскому НПЗ нарастить производство востребованных на рынке бензина и дизельного топлива.

С самого начала пандемии «Газпром нефть» уделяла особое внимание безопасности производства. Весной 2020 года на предприятиях компании была оперативно внедрена программа «Антивирус», позволившая поддержать непрерывность производственных процессов и сохранить финансовую устойчивость. Сотрудники всех месторождений, заводов и офисов «Газпром нефти» регулярно проходят тестирование на COVID-19.