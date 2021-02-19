Анекдоты: Надеюсь, в кинотеатрах навсегда останется социальная дистанция. Так паршиво делить с кем-то подлокотник

Стрелка.

Это был короткий тест на то, часовщик вы, визажист, бандит из 90-х, портной, Белка, живете в Питере на Васильевском острове, железнодорожник или на вечеринке лучших друзей ты танцевал с подругой моей.

* * *

В индустрии развлечений самой удачной идеей было разделение людей на два пола.

* * *

Школа: «Забудьте всё, чему вас учили в садике!»

Институт: «Забудьте всё, чему вас учили в школе!»

Офис: «Забудьте всё, чему вас учили в институте!»

Пенсия: «Забудьте всё!»

Альцгеймер: «Вот так - нормально!»

* * *

К удивительному выводу пришел доктор физико-математических наук Сидоров, изучая квартирные квитанции за февраль: если бы коммунальщики на самом деле подали в дом столько тепла, за сколько они хотят денег, взрыв был бы виден с Марса невооруженным глазом.

* * *

За последние месяцы все научились регулярно мыть руки.

Тема следующей пандемии - «включение поворотников».

* * *

Я в самом расцвете упадка сил.

* * *

Жизнь электрика Василия была настолько скучна и однообразна, что, когда он падал со столба, перед его глазами в обратном порядке пронеслись лишь восемь метров столба.

* * *

- Если ребенок не хочет есть мясо, чем его заменить?

- Собакой. Собака всегда хочет есть мясо.

* * *

Привычка работать удаленно привела к созданию клуба анонимных трудоголиков.

* * *

Знаете ли вы, что ваша татуировка продержится гораздо дольше, если вы потребуете в завещании, чтобы из вас сделали чучело?

* * *

В Одессе:

- Сема, а ты чего без маски ходишь? Не боишься заразиться коронавирусом?

- Изя, мне 75 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на кошек. Там такая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что если в организм еще коронавирус попадет, он просто станет в очередь.

* * *

- Милый, а посоветуй что-нибудь почитать?

- Почитай «Отче наш», пока я дочитываю переписку в твоем телефоне...