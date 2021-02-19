Анекдоты: Надеюсь, в кинотеатрах навсегда останется социальная дистанция. Так паршиво делить с кем-то подлокотник

Стрелка.
Это был короткий тест на то, часовщик вы, визажист, бандит из 90-х, портной, Белка, живете в Питере на Васильевском острове, железнодорожник или на вечеринке лучших друзей ты танцевал с подругой моей.
* * *
В индустрии развлечений самой удачной идеей было разделение людей на два пола.
* * *
Школа: «Забудьте всё, чему вас учили в садике!»
Институт: «Забудьте всё, чему вас учили в школе!»
Офис: «Забудьте всё, чему вас учили в институте!»
Пенсия: «Забудьте всё!»
Альцгеймер: «Вот так - нормально!»
* * *
К удивительному выводу пришел доктор физико-математических наук Сидоров, изучая квартирные квитанции за февраль: если бы коммунальщики на самом деле подали в дом столько тепла, за сколько они хотят денег, взрыв был бы виден с Марса невооруженным глазом.
* * *
За последние месяцы все научились регулярно мыть руки.
Тема следующей пандемии - «включение поворотников».
* * *
Я в самом расцвете упадка сил.
* * *
Жизнь электрика Василия была настолько скучна и однообразна, что, когда он падал со столба, перед его глазами в обратном порядке пронеслись лишь восемь метров столба.
* * *
- Если ребенок не хочет есть мясо, чем его заменить?
- Собакой. Собака всегда хочет есть мясо.
* * *
Привычка работать удаленно привела к созданию клуба анонимных трудоголиков.
* * *
Знаете ли вы, что ваша татуировка продержится гораздо дольше, если вы потребуете в завещании, чтобы из вас сделали чучело?
* * *
В Одессе:
- Сема, а ты чего без маски ходишь? Не боишься заразиться коронавирусом?
- Изя, мне 75 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на кошек. Там такая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что если в организм еще коронавирус попадет, он просто станет в очередь.
* * *
- Милый, а посоветуй что-нибудь почитать?
- Почитай «Отче наш», пока я дочитываю переписку в твоем телефоне...