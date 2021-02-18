Избавиться от клеток-зомби: Поможет ли остановить старение новый метод японских ученых

Больше всего людей на Земле убивает не ковид, не инфаркты и рак, а старение. Это патологический, разрушительный процесс, с которым можно и нужно бороться, уверены ученые. Фото: Shutterstock

Больше всего людей на Земле убивает не ковид, не инфаркты и рак, а старение. Это патологический, разрушительный процесс, с которым можно и нужно бороться, уверены ученые. Во всем мире разрабатываются и испытываются технологии и препараты, которые смогли бы остановить дряхление, а то и повернуть время вспять, омолодив организм. В абсолютном большинстве случаев опыты сейчас ведутся на клеточных культурах, червях, мушках или максимум на грызунах. Когда успехи на таких объектах выдают за сенсации, «спасение человечества» от той или иной напасти, эксперты призывают не обольщаться: пока это «открытия из жизни мышей». Хотя, разумеется, и сбрасывать со счетов очередные лабораторные удачи не стоит.

Насколько перспективной выглядит одна из японских технологий борьбы со старением, о которой на этой неделе возвестили многие СМИ - оценить это мы попросили ведущих экспертов.

ПОХОД ПРОТИВ КЛЕТОК-ЗОМБИ

Исследователи института медицинских наук Токийского университета в ходе экспериментов обнаружили средство, которое помогает эффективно избавлять организм от так называемых сенесцентных клеток, сообщают РИА Новости со ссылкой на профессора Макото Наканиси.

Речь идет об одной из гипотез старения организма. Некоторые ученые считают, что ключевой фактор, из-за которого люди с возрастом дряхлеют - накопление тех самых сенесцентных клеток. «Можно сказать, что это клетки-зомби: они перестают выполнять свои функции, однако умирать отказываются. Да еще и начинают отравлять ткани вокруг себя, выделяя коктейль провоспалительных веществ», - поясняет эксперт по фармацевтическим разработкам, вице-президент Фонда «Наука за продление жизни» Юрий Дейгин.

Если избавлять людей от сенесцентных клеток по мере их накопления, то можно будет снизить риск развития многих возрастных заболеваний и в целом «освежать» организм, тормозя старение, уверены приверженцы такой теории. Бороться с клетками-зомби предлагается с помощью разных методов, включая лекарства-сенолитики. Главный вызов для ученых в этом случае тот же, что и при создании лекарств против рака: как «заточить» фармацевтическое оружие, чтобы оно распознавало и прицельно убивало именно «вражеские» клетки. А не било в том числе по здоровым, причиняя непоправимый вред организму.

Японские исследователи предложили один из таких способов (отметим, что они далеко не первые, разработок и испытаний в этой области проводилось и ведется сейчас немало).

Во всем мире разрабатываются и испытываются технологии и препараты, которые смогли бы остановить дряхление, а то и повернуть время вспять, омолодив организм. Фото: Shutterstock

МЫШИ СТАЛИ КРЕПЧЕ

Ученые Токийского университета обнаружили, что можно уничтожить стареющие, сенесцентные клетки, если затормозить выработку одного из основных ферментов, в котором они нуждаются (фермент GLS1). В качестве ингибитора («замедлителя»), тормозящего действие фермента GLS1, использовали экспериментальное лекарство. Изначально оно разрабатывалось для лечения онкологических заболеваний, и сейчас находится в стадии испытаний.

После того, как старым мышам ввели этот препарат, у них улучшились многие показатели, сообщают СМИ, ссылаясь на профессора Макото Наканиси. А именно:

- произошли изменения в анализах, свидетельствующие об улучшении состояния печени, почек и легких,

- стали слабее проявления диабета и атеросклероза,

- заметно окрепли мышцы. Молодая мышь способна удерживаться на жердочке 200 секунд, а старая через 30 секунд падает вниз. После применения лекарства пожилые грызуны поставили рекорд для своего возраста: удерживание на жердочке в течение 100 секунд, рассказали экспериментаторы.

Исследователи предположили, что если подобные эффекты подтвердятся и для людей при отсутствии тяжелых побочек, то такое «лекарство от старости» могло бы появиться на фармацевтическом рынке через 5-10 лет.

КОММЕНТАРИЙ ГЕРОНТОЛОГА

Вылечат или покалечат - большой вопрос

- Более 15 лет назад было установлено, что старые клетки (неспособные больше к делениям) отличаются от здоровых большим количеством лизосом. Это такие структуры внутри клетки, которые утилизируют поврежденные компоненты. Их «пищеварительные» ферменты работают в кислой среде, в то время как сама цитоплазма (внутренняя среда клетки) нейтральная, - пояснил «КП» известный геронтолог, автор бестселлеров об активном долголетии, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Научно-клинического центра геронтологии Алексей Москалев. - Лизосом в старых клетках становится много, поскольку неделящиеся клетки быстро «забиваются» внутриклеточным мусором.

Авторы японского исследования выявили, что многочисленные лизосомы старых клеток к тому же начинают «протекать». В таком случае цитоплазма закисляется, что обычно приводит к гибели клетки. Однако сенесцентные клетки научились выживать, подщелачивая среду аммиаком. Он образуется за счет распада аминокислоты глутамата под действием фермента GLS1. Если же блокировать этот фермент одним из противораковых лекарств, старые (сенесцентные) клетки наконец погибают.

В исследовании на мышах отключение этого фермента позволило снизить уровни воспаления и связанных с ним возрастных изменений почек, сосудов, метаболизма глюкозы.

- Алексей, насколько перспективным выглядит такой подход для применения у людей?

- На самом деле, успешные попытки удаления сенесцентных клеток на мышах уже имели место и раньше. Как и нынешнее, предшествующие исследования других авторов давали впечатляющие результаты по оздоровлению старых мышей. Однако при попытке применения у людей успех не повторялся. Были, в частности, клинические исследования препаратов-сенолитиков на пациентах, страдающих хронической обструктивной болезнью легких и остеоартритом. Пока что о положительных эффектах данных нет.

Вообще, мне довольно сложно представить лекарство, которое будет целенаправленно убивать старые клетки, никак не нанося вреда здоровым. Поэтому стоит ожидать серьезных побочных эффектов у человека. Нельзя забывать, что мышь живет очень короткую жизнь, за время которой эти побочные эффекты могли просто не успеть проявиться.

Когда успехи на таких объектах выдают за сенсации, «спасение человечества» от той или иной напасти, эксперты призывают не обольщаться: пока это «открытия из жизни мышей». Хотя, разумеется, и сбрасывать со счетов очередные лабораторные удачи не стоит. Фото: Shutterstock

В ТЕМУ

Какие научные направления борьбы со старением сейчас считаются наиболее перспективными

* Разработка лекарственной терапии, которая тормозила бы системное воспаление. Оно нарастает с возрастом из-за сбоев в иммунной системе и приводит ко многим старческим заболеваниям.

* Подбор препаратов, которые давали бы эффект, сходный с ограничением калорий, и при этом не сопровождались опасными побочными эффектами.

* Генная терапия - применение препаратов, которые позволят омолаживать клетки.

- На мой взгляд, одно из наиболее перспективных направлений - прицельное подавление активирующихся с возрастом внутригеномных паразитов - ретротранспозонов, - добавляет Алексей Москалев. - В этой связи уже есть обнадеживающие данные. В частности, отмечаются успехи в доклинических исследованиях при старческой слепоте, сахарном диабете 2 типа и болезни Альцгеймера. Еще одна важная цель - работа над проблемой повышенной жесткости или излишней фрагментарности так называемого внеклеточного матрикса, то есть белков соединительной ткани коллагена и эластина (из-за их возрастных изменений ухудшается как внешний вид, так и здоровье человека. - Ред.). Наконец, очень важно поддерживать достаточный уровень активности генов белков межклеточных контактов, обеспечивающих надежность барьерной функции. Многие возрастные заболевания связаны с ослаблением барьерной функции выстилки сосудов, барьера между мозгом и кровотоком, эпителия кишечника, - отмечает ученый.

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