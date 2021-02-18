«Оренбургнефть» получила миллиард рублей за счет внедрения инноваций

Фото: пресс-служба Роснефти

Экономический эффект от внедрения инновационных технологий на добывающих объектах «Оренбургнефти» (дочернее предприятие «Роснефти») в 2020 году превысил миллиард рублей. Такой вывод сделали в головной компании.

В прошлом году на объектах «Оренбургнефти» было испытано 13 новых технологий, 7 из которых были рекомендованы к внедрению на производстве. В частности, специалисты компании реализовали инновационный проект по проведению гидроразрыва пласта. Он позволяет проводить полную очистку ствола скважины от пропанта - без какого-либо технологического остатка.

Кроме того, специалисты «Оренбургнефти» повысили эффективность капитального ремонта скважин. Например, благодаря использованию технологии трехпакерной компоновки для ликвидации негерметичности колонны сократили продолжительность операций по капитальному ремонту и повысили производительность бригад.

И наконец, еще одна инновация, разработанная специалистами предприятия, предполагает изменение конструкции скважины при бурении. Технология позволяет увеличить коммерческую скорость бурения, а также сократить время и стоимость строительства скважин.

- Комплексное развитие научного и технологического потенциала является одним из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2022. В рамках этой работы компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию передовых цифровых подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке, - говорится в официальном сообщении головной компании.

СПРАВКА «КП»

«Оренбургнефть» - нефтедобывающее предприятие, которое ведет свою деятельность на 180 лицензионных участках на территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областей. Геологоразведочные работы ведутся на 28 лицензионных участках. За 2019 - 2020 годы на предприятии было разработано и утверждено 44 инновационных проекта для повышения производственной эффективности. По оценкам, общий экономический эффект от их внедрения составит более 4,4 млрд рублей в течение пяти лет.