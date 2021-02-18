"Начала затыкать меня": Юлия Меньшова рассказала о скандальном разговоре с Людмилой Максаковой

Телеведущая никак не ожидала, что актриса начнет ей угрожать Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Меньшова рассказала о самом сложном интервью в своей жизни. Речь идет о разговоре с Людмилой Максаковой. Актриса до сих пор с ужасом вспоминает скандальную ситуацию.

Юлия Меньшова почти два года вела передачу "Наедине со всеми" на Первом канале. Во время беседы с некоторыми звездными гостями телеведущей приходилось несладко. Так, Меньшова до сих пор с содроганием вспоминает съемку с Людмилой Максаковой.

Юлия всегда тщательно готовилась к интервью, изучая всю подноготную гостя. "Ничего не предвещало, что интервью с Максаковой будет разворачиваться таким образом. Мы стояли с ней до начала интервью, дружелюбно друг другу улыбнулись, пошутили. Началось интервью. Максакова начала затыкать меня", - заявила Юлия в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

По ее словам, ее предупреждали, что Максакова - человек сложный. Юлия поначалу пыталась найти разные подходы к гостье. Но актриса была непреклонна. В какой-то момент она даже стала угрожать собеседнице. Мол, передача, которую они снимут, никогда не выйдет в эфир.

Людмила Васильевна настаивала на том, чтобы говорить о творчестве. Юлия же хотела выведать детали личной жизни.

"Этот человек всегда любит кого-то переламывать. В какой-то момент я была потеряна, так как она агрессивно начала на меня нападать. А потом ты понимаешь, что это портрет. Я перестала бороться с ситуацией. Она сказала: «Здесь правила задаю я». «Окей», - ответила я. - Вопросы задаю я, а правила - вы", - поделилась Меньшова.

Интервью вышло в эфир. Телеведущая не побоялась того, что люди увидят, как актриса ее унижала. Этот выпуск стал самым скандальным за всю историю программы и вызвал большой общественный резонанс.