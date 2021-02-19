Вода плюс цифровая трансформация равно безопасность

От Волги зависит жизнедеятельность 15 регионов, по территории которых она протекает Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последнее время мы часто сталкиваемся с понятием «цифровизация» в разных сферах деятельности. В обиходе переход на цифру означает переход на технологии искусственного интеллекта. Удобство подобного перехода мы уже успели оценить и при оплате коммунальных услуг, и при оформлении различных документов, и т.д. Управление водными ресурсами тоже требует обновления технологий и перехода на принципиально новую систему работы за счет цифровой трансформации.

Для начала предлагаю определиться с терминами.

Цифровизация - это перенос бумажного документооборота в электронный.

Цифровая трансформация (изменение) - работа с этими цифровыми данными.

- Вот простой пример, - объяснил руководитель управления проектов цифровой трансформации Федерального агентства водных ресурсов Андрей Варнавский, - у нас есть государственный водный реестр. Изначально он формировался на бумаге. В настоящий момент эта система уже переведена в цифровой формат. Сейчас, чтобы получить информацию о каком-либо водном объекте, необходимо написать несколько запросов в разные ведомства. Это отнимает много времени. Цифровая трансформация позволит брать данные из одного источника. Это платформа «Водные данные».

- Для кого важна такая доступность?

- Чиновники, научные сотрудники, специалисты Росводресурсов, активисты, бизнесмены, планирующие строительство на берегу водоема, - говорит Андрей Варнавский.

Резонно возникает вопрос, а какая польза от новой платформы обычному гражданину.

- На самом деле цифровая трансформация управления водными ресурсами - это безопасность каждого человека в стране. База данных позволит грамотно просчитывать риски наводнений и весенних паводков.

В среднем годовой ущерб от наводнений в России оценивается в 40 млрд рублей. Но бывали периоды, когда разрушительный паводок приносил куда большие потери. Например, 2013 год на Дальнем Востоке нанес ущерб в сотни млрд рублей, а наводнение 2019 года в Иркутской области - более 35 млрд рублей.

Повторюсь, приоритет работы Росводресурсов - это безопасность населения. Когда информация, на основе которой принимаются решения о регулировании, переходит в более доступную цифровую среду, ее проще анализировать. То есть в отличие от автоматизации процесс включает в себя непрерывную обработку, аналитику и быстрое моделирование оптимального решения.

От взвешенных решений зависит и продовольственная безопасность, и энергетика, и судоходство. Никого из них нельзя обделить. Да, компромисс ищут люди, но им гораздо проще будет найти его с помощью точных цифровых данных.