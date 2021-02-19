Прибавление в семье? Получай прибавку!

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Основной источник большинства федеральных выплат для семей с детьми, где есть работающие родители, - Фонд социального страхования (ФСС РФ).

Его средства идут на пособия по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, а также на ежемесячное пособие по уходу за малышом до полутора лет.

В этом году, как и прежде, повышение выплат идет в два этапа. Первый - с 1 января наступившего года. Второй - с 1 февраля. Когда, насколько и какие пособия выросли, «КП» рассказали эксперты ФСС РФ.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

Пособие по беременности и родам (декретные) по общему правилу начисляется за 140 календарных дней: 70 до родов и 70 после. Выплата предоставляется сразу за весь период декретного отпуска. Размер пособия - 100% среднего заработка будущей мамы. Рассчитывают его так:

• Сначала суммируется заработок женщины за два календарных года, предшествующих году ухода в декретный отпуск. Если этот отпуск начинается в 2021 году, то соответственно для расчетов возьмут заработки за 2020 и 2019 годы.

• Полученную сумму делят на количество календарных дней в двух годах, чтобы вычислить средний дневной заработок.

• Этот заработок умножается на количество дней отпуска по беременности и родам.

КОНКРЕТНО

Максимальный и минимальный размеры выплат

Исходя из законодательства, каждый год определяются максимальный (предельный) и минимальный размеры декретных выплат. Эти цифры выросли с 1 января 2021 года.

Максимальный размер пособия по беременности и родам может составить:

• При стандартной беременности, то есть за 140 дней декретного отпуска:

340 795 руб. (в 2020 г. было 322 191,8 руб.).

• При осложненных родах за 156 дней декретного отпуска: 379 743 руб.

(в 2020 г. - 359 013,72 руб.).

• При многоплодной беременности за 194 дня декретного отпуска: 472 244,5 руб. (в 2020 г. было 446 465,78 руб.).

Важно: речь идет именно о «потолке», предельном размере выплат. Конкретная сумма рассчитывается для каждой женщины индивидуально в зависимости от ее заработка.

Минимальный размер декретных за 140 дней отпуска по беременности и родам с 1 января 2021 года составляет 58 878,4 руб.

ВАЖНО

Финансовые трудности работодателя теперь не преграда для получения пособий

1 января этого года в России закончился переход на систему прямых выплат социальных пособий из средств ФСС РФ. Теперь в любом регионе страны пособия семьям с детьми перечисляются напрямую из средств Фонда, минуя работодателя. Это значит, что финансовые трудности конкретного предприятия или организации больше не будут приводить к задержке или даже потере выплат для будущих мам и родителей малышей.

Как поясняют эксперты, оптимальный вариант получения выплат - оформление карт национальной платежной системы «МИР». Ее обладателям не нужно заполнять банковские реквизиты, достаточно указать лишь номер самой карты. И деньги появятся на счету максимум через 30 минут после их перечисления Фондом соцстраха.

Напомним, что согласно законодательству, если декрет наступает чаще одного раза в два года, то пособия по беременности и родам подлежат обязательному зачислению на карту «МИР». Также на эту карту в обязательном порядке перечисляются выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года. Подробно о продлении переходного периода на карты «МИР» для получателей соцпособий и возможных альтернативах читайте в разделе «Наши права и льготы на сайте kp.ru.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Социальный навигатор и электронный больничный вам в помощь

Сегодня для удобства получения информации и оформления пособий для семей с детьми применяется несколько современных цифровых сервисов, рассказывают в Фонде социального страхования.

СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР

Это бесплатное приложение для смартфонов, по сути - настоящая энциклопедия о социальных выплатах и заодно «умный калькулятор». С помощью социального навигатора на сегодня можно:

• узнать полный перечень пособий из средств ФСС РФ для семей с детьми, условия и порядок оформления таких выплат;

• получить информацию о правилах расчета каждого пособия, а также ввести собственные данные и узнать размер выплат, положенных лично вам;

• отследить ход предоставления пособий и выплат;

• подать обращение в Фонд и отследить статус этого обращения;

• найти адреса ближайших отделений Фонда и других социально значимых объектов.

На сегодня приложение «Социальный навигатор» доступно как для гаджетов с операционной системой Андроид, так и для устройств, работающих на платформе iOS. Чтобы увидеть персонифицированную информацию о всех взаимодействиях с ФСС, все свои пособия, запросы и обращения в Фонд, нужно авторизоваться. Для этого используются те же логин и пароль, что и для портала Госуслуг.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ (ЭЛН)

Этот передовой сервис пригодится для оформления отпуска по беременности и родам, за время которого начисляется соответствующее пособие (см. выше). Благодаря ЭЛН будущие мамы освобождаются от бюрократических формальностей, связанных с оформлением бумажного листка нетрудоспособности. Минимизируются возможные ошибки в документе, ЭЛН нельзя испортить или потерять.

Данные в ЭЛН заверяются квалифицированной электронной подписью врача и медорганизации. Чтобы подтвердить своему работодателю факт оформления электронного листка нетрудоспособности, достаточно сообщить номер ЭЛН.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СВЕТ!

Если будущая мама встает на учет в женской консультации в ранние сроки беременности (до 12 недель), то вместе с декретными ей выплачивается единовременное пособие. До 31 января 2021 г. оно составляло 675,15 руб. С 1 февраля этого года - 708,23 руб.

Когда малыш появляется на свет, ФСС РФ предоставляет выплату под названием «единовременное пособие при рождении ребенка». Получить ее может или мама, или папа. Для этого нужно представить своему работодателю справку с места работы второго родителя с подтверждением, что ему пособие не выплачивалось.

Единовременное пособие при рождении ребенка индексировано с 1 февраля 2021 года и на сегодня составляет 18 886, 32 руб. (до этого было 18 004,12 руб.).

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА МАЛЫШОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ

Напомним, право на это пособие есть не только у матери. Вместо нее полностью или частично может воспользоваться отпуском по уходу за ребенком отец или другой работающий член семьи, который намерен фактически ухаживать за малышом (тетя, бабушка и т. д.). Пособие выплачивается ежемесячно и составляет 40% среднего заработка его получателя.

Как и в случае с декретными, учитывается средний заработок за два года, предшествующие году отпуска по уходу за ребенком. Максимальный (предельный) размер пособия с 1 января 2021 года составляет 29 600,48 руб. (в 2020 г. было 27 984,66 руб. в месяц).

В то же время законодательством предусмотрен и минимальный размер такого пособия. До 31 января 2021 г. он составлял 6752 руб. в месяц. Напомним, теперь минимальный размер не зависит от того, какой по счету малыш появляется в семье. С 1 февраля ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет не менее 7082,85 руб.