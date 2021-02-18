При реставрации старинного храма нашли ключ от комнаты с кладом. Никто не знает, где эта комната

Нидаросский собор в Тронхейме. Фото: EAST NEWS

Неожиданную находку сделали плотники, занимающиеся реставрацией Нидаросского собора, расположенного в норвежском городе Тронхейм. К обратной стороне одной из деревянных панелей алтаря была прикреплена записка, датированная 1830 годом и ключ. «Это ключ от потайной комнаты, где хранятся 500 кг золота. Под полом справа от камина», - гласит послание.

Казалось бы, инструкция понятней некуда. Только вот автор послания забыл указать главное — а где та самая комната. Тронхейм, чье население чуть не дотягивает до 200 тысяч человек, все же числится одним из крупнейших городов Норвегии, так что обойти каждый дом вряд ли получится. Так что теперь реставраторам остается только гадать, что за дверь должен открывать ключ, и не мистификация ли все это.

Надо сказать, что в версию про чью-то шутку норвежцы не особо верят. Все-таки Нидасский собор не какая-нибудь хуторская церковь, а один из главных храмов страны. Основанный в 1070 году на месте захоронения Олафа Святого, он долгое время оставался местом коронации норвежских королей. Он же является конечной точкой одного из главных паломнических средневековых маршрутов - Санкт Олафследен. В общем место для страны знаковое, просто так не отковыряешь панель обшивки шутки ради. К тому же в последний раз масштабные реставрационные работы в Нидасском соборе проводились в 1880-х: состояние записки и язык, которым она написана вполне соответствуют тем временам.

В комментариях к посту в Facebook, в котором работники выложили фото ключа и записки, пользователи предлагают свою помощь в поисках заветного камина. Многие любители приключений отмечают, что даже без золота потайная комната стала бы замечательным открытием.

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