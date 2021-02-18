Заболевших коронавирусом в России все меньше: это конец пандемии?

Вакцинация дает свои плоды - число заразившихся падает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый день у нас в стране выявляют все меньшее количество инфицированных COVID-19. Если, к примеру, на 24 декабря приходился пик заболеваемости – почти 30 тысяч новых случаев за сутки, то за последние дни это уже около 13 тысяч зараженных. Всемирная организация здравоохранения уже не раз заявляла, что аналогичная тенденция наблюдается и в мире. Декабрьские пики под миллион случаев в день сменились хоть и большими цифрами – почти 400 тысяч, но, все же, они значительно ниже. Главное, снижается скорость распространения инфекции. То есть количество человек, которое заражает каждый заболевший. Означает ли это, что финал пандемии уже близок? «Комсомолка» спросила у доктора медицинских наук, микробиолога Владислава Жемчугова.

- Для того чтобы понимать динамику, нужно сравнить цифры выявленных зараженных с количеством выполненных тестов. Если, к примеру, выполнен миллион тестов, и они показали 100 тысяч случаев заражения, а потом из полмиллиона тестов 90 тысяч оказались положительными, то очевидно, что на самом деле никакого уменьшения заболевших нет. Поэтому к статистике нужно подходить внимательно, - считает эксперт.

Доктор медицинских наук, микробиолог Владислав Жемчугов.

Естественное окончание или торможение любой эпидемии начинается, когда количество людей, которые контактировали с вирусом в той или иной форме составляет от 60 – 70 процентов всей популяции.

- За год пандемии значительная часть населения с вирусом контактировала. В тех странах, где плотность населения высокая, наступает торможение эпидемии, потому что все меньше остается тех, кто еще с ковидом не встречался, - говорит Владислав Жемчугов. - Почему это не совпадает со статистикой? Просто число тех, кто действительно контактировал с вирусом, складывается и из выявленных зараженных, и из привитых, и из тех, кто был инфицирован, но в врачам не обращался - болел бессимптомно или занимался самолечением. И вот чтобы понять, сколько таких, не попавших в статистику, по некоторым подсчетам официальные цифры нужно умножать минимум на 10. И вот если все это сложить и соотнести с населением, то мы увидим, насколько сформирован коллективный иммунитет. По моим прикидкам, для Москвы эти цифры составляют уже больше 50%. Соответственно, все более заметным становится торможение эпидемии.

Проще говоря, с течением времени становится все меньше тех людей, кто мог бы заболеть. И когда планетарная иммунная прослойка достигнет 80% (то есть столько людей на земле проконтактируют с вирусом), пандемия закончится естественным образом.

Число новых заражений и смертей с начала марта 2020 года Фото: Рушан КАЮМОВ

- Когда это произойдет? Не сразу во всех странах. Во многом это зависит от плотности населения. Например, Китай до сих пор остается в определенном смысле «опасной» территорией, потому что там большое количество людей, по данным китайских органов санэпиднадзора, с вирусом не проконтактировало.

- Получается, что мы планомерно выходим из пандемии? А новые штаммы вируса не запустят новую волну?

- Появление новых штаммов вируса – это естественный процесс эволюции вирусов.

А насчет того, что мы выходим из пандемии планомерно, то если тут и можно говорить о движении по плану, то только по плану вируса. А так мы выходим из пандемии стихийно, потому что все ограничительные меры всегда только притормаживают эпидемический процесс, но не останавливают его.

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