Туристический форум «Дальний Восток – зима открытий» пройдет на Камчатке

Делегаты со всей России соберутся на Камчатку для участия в деловом форуме «Дальний Восток – зима открытий», который пройдёт с 23 по 25 февраля.

Организаторы: правительство Камчатского края, министерство туризма и министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края, Камчатский туристский информационный центр, Камчатский выставочно-инвестиционный центр.

Мероприятие пройдет при поддержке Фонда Росконгресс, Агентства стратегических инициатив и центра «Мой бизнес» Камчатского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Основная тема мероприятия – «Развитие туризма в макрорегионе».

Форум предусматривает несколько форматов участия: очное обсуждение вопросов в рамках ключевых сессий и онлайн-выступления спикеров. В деловом мероприятии примут участие представители органов власти РФ и российских регионов, руководство Ростуризма, федеральные туристические операторы, инвесторы, эксперты в области туризма, MICE-индустрии, региональные туроператоры.

В настоящее время Правительство Камчатского края готовит перечень инвестиционных предложений в сфере туризма для презентации на форуме. В числе предложений, в частности, будет представлены конкретные инвестиционные участки в ТОР «Камчатка» (пос. Паратунка), в пос. Паужетка (ТРК «Заповедная Камчатка) и другие. В инвестиционной сессии запланированы презентации проектов Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), города Норильска и других.

- Мне важно, чтобы этот форум стал точкой для презентации проектов в сферах туризма, гостеприимства и экономической деятельности для наших гостей, инвесторов, прессы, которая будет работать во время фестиваля. Основной темой станут перспективы развития туризма на Камчатке. Ожидаем, что в форуме примет участие руководитель Ростуризма Зарина Валерьевна Догузова. Важно будет свериться по дальнейшему сотрудничеству края и Ростуризма в рамках разрабатываемого нацпроекта по развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, а также закрепить в целом место Камчатки в развитии туризма на Дальнем Востоке, – отмечает губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Также большое внимание в рамках форума будет уделено одному из важнейших направлений туризма на Дальнем Востоке – экологическому туризму. Отдельно участники мероприятия встретятся на деловых сессиях по MICE-индустрии, гастротуризму, спортивному и экстремальному туризму.

Наряду с традиционными форматами деловых событий на площадках форума пройдут ток-шоу с презентацией турпродукта для жителей Камчатки, битва шеф-поваров, творческая сессия с участие именитых фотографов и видеографов.

Деловой форум «Дальний Восток – зима открытий» пройдёт в рамках единой программы мероприятий зимнего фестиваля «Берингия – 2021», который объединяет серию ярких мероприятий. Ключевыми станут детская гонка «Дюлин», гонка-пролог «Берингия», старт основной гонки в Эссо, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу к Северу», бизнес-форум, «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка» и «Снежный путь». Все они пройдут с 21 февраля по 6 марта.

Познакомиться с программой форума, а также зарегистрироваться для онлайн-участия в нём можно на сайте: forumkamchatka.ru