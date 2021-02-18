В России выбрали главного по циркам

Сергей Беляков стал новым руководителем Росгосцирка.

Выборы руководителя Росгосцирка дело серьезное. А регламент такой строгий, что, похоже Папой Римским легче стать. Судите сами. На первом этапе конкурса все претенденты проверялись на соответствие должности. Тут и образование, и послужной список, и опыт руководящей работы... По результатам тестирование 12 кандидатов прошли во второй тур. И тут уже маститые руководители должны были провести презентацию своей заявки и показать в каком направлении цирковая отрасль будет двигаться в случае их победы.

При этом всем претендентам заранее позволили ознакомиться с условиями трудового договора, вопросами тестовых испытаний, общими сведениями и основными показателями деятельности предприятия.

На должность главы федерального казённого предприятия «Российская государственная цирковая компания». претендовали: Елена Багдасарян, Никита Белоблоцкий, Сергей Беляков, Тамара Бортникова, Вадим Гаглоев, Анна Дармастук, Игорь Каменский, Игорь Машуков, Андрей Ромашин, Александр Рыбкин, Алексей Туркалов и Кирилл Хлебников.

Новый глава Росгосцирка был избран комиссией из дюжины кандидатов.

И вот 18 февраля началось самое интересное. Кандидаты представляли свои программы членам Комиссии по проведению конкурса.

В комиссию вошли: статс-секретарь, заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Оксана Косарева, начальник Отдела государственной службы, кадров и наград Ольга Мазурова, директор Департамента правового регулирования Наталья Ромашова, директор Департамента экономики и финансов Татьяна Серова, советник Министра культуры РФ Максим Кононов, начальник отдела по размещению федеральных органов власти и иных организаций Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом Руслан Юсупов. А кроме того - приглашенные эксперты - заместитель председателя Творческого союза цирковых деятелей России Леонид Ситов и президент Ассоциации специалистов и организаций по содействию работе и защите законных интересов передвижных цирков Роман Коробко; генеральный директор ГУП г. Москвы «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» Эдгар Запашный; директор филиала ФКП «Росгосцирк» - «Омский государственный цирк» Елена Агафонова; генеральный директор и художественный руководитель ЗАО «Московский цирк Никулина на цветном бульваре» Максим Никулин; артист-дрессировщик хищных животных, Народный артист России, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства Николай Павленко; директор и художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк» Георгий Эрадзе, исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова» Валерий Ворона, председатель Первичной профсоюзной организации работников ФКП «Росгосцирк» Юрий Халявин, директор ГАУК Республики Татарстан «Казанский государственный цирк» Рамиль Шарифуллин.

Заслушав выступления, большинством голосов, комиссия приняла решение назначить руководителем Росгосцирка Сергея Белякова. Его программа показалась авторитетным избирателям самой перспективной.