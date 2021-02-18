Навального признали "склонным к побегу"

Алексей Навальный Фото: REUTERS

Адвокаты и знакомые блогера Алексея Навального продолжают вести его инстаграм. Для осужденных, которые находятся в СИЗО "Матросская Тишина", есть возможность только написать письма от руки. Вот, Навальный ее и разрабатывает.

- Сижу в камере, никого не трогаю. Ем свой обед в коробочке с надписью "Филе рыбы в кляре. Халяль". Смотрю репортаж о том, что Европейский суд постановил меня выпустить. Заходят охранники и ведут меня в комнату на другом этаже. Там трое: капитан, подполковник и полковник. - У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу. Ну я, конечно, начинаю смеяться. А потом, уже далеко не первый раз за последний месяц, спрашиваю: "Это шутка такая? Розыгрыш?" А они не смеются, а дают мне бумажку на подпись, - пишет Навальный.

Дальше он крайне удивляется своему новому статусу. Будто и не было его сообщения в инстаграме за 17 февраля, где он сравнивал СИЗО с космосом, свою трехместную камеру с космическим кораблем, а себя с космонавтом, которому не хватает оружия.

"У меня совсем нет оружия. А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену", - фантазировал блогер Навальный.

"Комсомолка" тогда отметила, что заявление о тяге к оружию Навальный сделал зря, за что его могут причислить к лицам, которые склонны к нападению и побегу. В СИЗО это может привести к задержкам передачек с воли (их будут разбирать на мелкие фрагменты и тщательнее досматривать), а камеру и самого Навального будут чаще обыскивать.

Алексей Навальный во время судебного заседания 16 февраля. Фото: REUTERS

Так как Навальный живет уже на "другой планете", заметку в "КП" он не прочитал, а вот сотрудники "Матросской Тишины" выводы сделали.

"Подписал я бумажку "ознакомлен" и в этот момент почувствовал себя доктором Ганнибалом Лектером из фильма "Молчание ягнят". Это который, помните, говорил про одного из своих врагов: "Я съел его печень и запил бокалом кьянти", - продолжает шутить Навальный.

Он еще не осознал, что со статусом "склонен к побегу" скоро поедет в колонию. А там таких шутников не любят. Кстати, если Навальный и там продолжит шутить в подобном ключе, то и режим ему могут изменить на "строгий", а еще возможности на условно-досрочное освобождение лишить. Ведь все характеристики на заключенных пишет администрация колонии.

Напомним, как заявили в Мосгорсуде, оба процесса по делу Навального пройдут по многочисленным просьбам 20 февраля в здании Бабушкинского суда. В 10.00 начнется выездное заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционной жалобы на решение от 2 февраля о замене условного наказания, а в 14.00 продолжится слушание уголовного дела о клевете.

- Разумеется, время второго заседания может измениться, если апелляционное рассмотрение не закончится к 14.00, - отметили в Мосгорсуде.

Напомним, что прокурор Екатерина Фролова попросила судью Веру Акимову оштрафовать Навального за его клевету на 950 тысяч рублей.

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Алексей Навальный, похоже, морально готовится к приговору, который, как мы ожидаем прозвучит в субботу в Бабушкинском суде. Навального можно понять: обычно, когда готовишься к чему-то важному в своей жизни, хочется с кем-то поговорить об этом. Навальный выбрал для своего очередного монолога аудиторию своего инстаграма (подробности)