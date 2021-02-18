Посадка марсохода Perseverance 18 февраля 2021: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

Сегодня на поверхность Марсе сядет планетоход Perseverance американской миссии Mars-2020. Аппарат должен приземлиться в кратере озера Езеро, образованного на месте дельты древней марсианской реки. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию посадки марсохода Perseverance 18 февраля 2021 года.

Perseverance («Настойчивость») оснащен приборами для поиска следов жизни на Красной планете. Передвигаясь по марсианским пустыням, планетоход должен собрать образцы грунта. Их позже доставят для изучения на Землю первыми же возвращаемыми аппаратами. С помощью этих исследований NASA планируют оценить, насколько Марс пригоден для жизни и смогут ли люди использовать местные ресурсы для развития своих колоний.

Разведывать маршруты передвижения и осматривать поверхность Марса будет дрон Ingenuity. Специалисты утверждают, что он сможет летать даже в разреженной атмосфере Марса.

Посадка марсохода Perseverance состоится примерно в 23:55 по московскому времени. Аппарат должен войти в атмосферу Красной планеты на скорости 20 тысяч километров в час, а затем с помощью двигателей и парашюта снизить скорость до трех километров в час.