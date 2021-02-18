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Недвижимость

В стране станет больше частных домов

ДОМ.РФ расширил условия «Льготной ипотеки на ИЖС»
Марина АНИКЕЕВА
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ДОМ.РФ представляет пилотную программу, которая, возможно, поможет удовлетворить возросший спрос граждан на загородную недвижимость.

ДОМ.РФ представляет пилотную программу, которая, возможно, поможет удовлетворить возросший спрос граждан на загородную недвижимость.

Фото: Shutterstock

Государство держит курс на поддержку развития сегмента индивидуального жилищного строительства. ДОМ.РФ в свою очередь расширил условия «Льготной ипотеки на ИЖС» от 6,1% на все категории заемщиков

ДОМ.РФ представляет пилотную программу, которая, возможно, поможет удовлетворить возросший спрос граждан на загородную недвижимость. Теперь можно взять кредит на строительство частного дома абсолютно всем, у кого есть такое желание и кто вписывается в возрастной диапазон от 21 до 65 лет. О каких суммах кредита идет речь? В пределах 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов рублей для других субъектов РФ. От заемщика требуется лишь первоначальный взнос в объеме 20%.

Программа позволяет строиться как на уже имеющемся участке, так и приобрести его с этой целью. Сама процедура оформления ипотеки максимально упрощена. Минимальная ставка доступна для заемщиков, подтверждающих доходы и занятость дистанционно – с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, она заказывается через сотрудника банка, без обращения в отделение банка или в Пенсионный фонд РФ.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ тоже можно дистанционно по ссылке. Ждать вердикта не придется – все решается очень быстро. Оплачивать кредит также в режиме онлайн и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены бонусы, кэшбэк в размере 10% при бронировании отелей, 5% на развлечения, транспорт, услуги в салонах красоты и SPA-салонах, ремонт и обустройство квартиры, дома или дачи, а также 0,5% при покупках в остальных категориях.

Спрос на эту программу уже есть, поскольку за последний год образ жизни многих сограждан претерпел принципиальные изменения – многие перебрались жить за город, другие – собираются это сделать в свзяи с переходом на удаленную форму работы.

«2020 год существенно изменил модель ведения бизнеса многих компаний, массовый перевод на удаленный режим работы стал нормой, более того, многие компании рассматривают возможность сохранить его и в последующем. Этот тренд отразился на предпочтениях россиян в выборе места жительства, многие серьезно рассматривают возможность жить и работать за городом. Вместе с тем, рынок индивидуального жилья нуждается в комплексном развитии, в том числе из-за недостаточного проникновения ипотечного кредитования в сегмент. Для изменения ситуации ДОМ.РФ разработал уникальный механизм поддержки ИЖС, зафиксировав ипотечную ставку от 6,1%. Изначально программа предназначалась для молодых семей с детьми, сейчас принято решение распространить программу на все категории заемщиков», – рассказал Денис Филиппов, заместитель генерального директора ДОМ.РФ.

«Сегмент индивидуального жилищного строительства имеет большой потенциал развития, и наш банк стал первопроходцем, своевременно предложив программу льготного кредитования по уникальной для рынка ставке, приближенной к ставке по льготной ипотеке на новостройки. Эта мера значительно расширит круг клиентов, которые могут воспользоваться льготной ставкой, видим большие перспективы для развития продукта», – отметил Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

Как таковая льготная ипотека на ИЖС была запущена в начале декабря прошлого года. За три неполных месяца поступило более 300 заявок от потенциальных заемщиков на сумму 1,3 миллиарда рублей. Активнее других проявили себя Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Челябинская и Тюменская области.

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