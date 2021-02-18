Эвелина Бледанс перестала скрывать кавалера, а Жанна Эппле вышла в свет с женатым актером

Подруги Жанна Эппле и Эвелина Бледанс светились счастьем и отличным настроением. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После развода с молодым мужем звезду "Маски-шоу" многие считали одиночкой, и не без участия самой Эвелины. Бледанс то рассекречивала публике ухажеров, то засекречивала вновь с таинственным прищуром: "Счастье любит тишину", то напускала тумана: мол, посмотрим-поглядим, время покажет...

Между тем, за комедиантку давно не стоит переживать: она, хоть и выглядит как свободная женщина - одна появляется на светских тусовках, смело снимается обнаженной и флиртует с кавалерами, на самом деле последние три года счастлива в отношениях с бизнесменом Сергеем Демчевым. Демчев, как и его любимая, человек искусства: он владеет столичной галереей и является сооснователем итальянской фирмы по производству панно. А еще - завидный холостяк: разведен, есть взрослые сын и дочь.

На днях красавица Эвелина появилась в компании жениха на юбилее Сергея Пенкина. С прессой об избраннике не откровенничала, но не заметить их отношения было невозможно: пара пришла вместе и вместе же ушла, при этом галантный избранник весь вечер ухаживал за Бледанс: помогал ей снять и надеть куртку, сидел рядом за столом и наполнял бокал даме сердца. Перед камерами с актрисой не позировал, держался в стороне, позволяя ей насладиться вниманием репортеров. К слову, в этот вечер Эвелина блистала не только на импровизированной "красной дорожке", но и на сцене, демонстрируя неизвестный многим певческий талант.

Кавалер весь вечер ухаживал за актрисой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сергей Демчев не демонстрировал на публику чувства к актрисе, но не заметить их отношения было невозможно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А в разгара праздника поздравить именинника пришла Жанна Эппле, и тоже не одна: компанию ей составил актер Анатолий Журавлев. Пара держалась вместе, и обыватели тут же поспешили приписать им роман, при том, что Журавлев вообще-то женат. А может быть, уже нет..?

Жанна Эппле и Анатолий Журавлев появились вместе на юбилее Сергея Пенкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Комсомолка" дозвонилась артисту, чтобы расставить все точки над "i".

- Ахахаха, ну надо же, стоило раз в 10 лет выйти куда-то и сразу слухи! А я ведь предупреждал Жанку, что так будет, - признался "Комсомолке" Журавлев. - На самом деле, мы просто вместе шли с репетиции, и ее товарищ позвонил, позвал на день рождения Сергея Пенкина. Все вышло случайно! - клятвенно заверил Анатолий, так, впрочем и не ответив четко на вопрос, женат ли он до сих пор. "А как же еще," - размыто высказался артист...

Журавлев не сводил глаз с эффектной Жанны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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