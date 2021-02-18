Что сказали в сборной России по биатлону после сингл-микст эстафеты на ЧМ-2021

Эдуард Латыпов не помог команде выиграть медали в смешанной одиночной эстафете. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 18 февраля, в словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону 2021 были разыграны медали в смешанной одиночной эстафете. Победа осталась за командой Франции. Золотые медали ушли к дуэту Антуанн Гигонна - Жулия Симон. Серебро у сборной Норвегии, а команда Швеции стала третьей. Россияне, за которых бежали Эдуард Латыпов и Евгения Павлова, заняли только 11-ю позицию в итоговом протоколе.

После завершения гонки Эдуард Латыпов пояснил причины своих неудач по ходу гонки:

- Сингл-микст — это очень динамичная гонка, где нужно быстро стрелять. Старался это делать, рисковал, поэтому дальше был неточен на рубеже. Ошибки связываю именно с этим — спешил во время стрельбы. Было очень досадно, когда после второй стрельбы лидеры начали отрываться, - приводит слова Латыпова агентство "Р-Спорт".

Говоря же о причинах невыхода на старт гонки на 20 километров, которая была накауне, молодой биатлонист сказал, что ему тренеры дали отдохнуть. Дабы он смог подготовиться к эстафете и масс-старту. А вот говоря же о прошедшей гонке, спортсмен отметил:

- Здесь очень тяжело наверстать отставание, но борьба тогда для нас не заканчивалась. Прошлогодний опыт анализировал, но это не совсем помогло. Были схожие нюансы, но сейчас надо работать дальше.

А вот напарница Латыпова, биатлонистка Евгения Павлова, вообще расстроилась после гонки, сказав, что с этим чемпионатом мира для нее все ясно:

- Я уже отпустила ситуацию, поскольку не в состоянии ничего поменять. Мы пролетели с этим чемпионатом мира по подготовке, по месту нахождения, по локации. Осталось только добегать гонки, максимально выложиться, после — спускаться вниз и ехать домой, делать перерыв и бороться дальше, - призналась биатлонистка в интервью ТАСС.

При этом, биатлонистка сказала и о проблемах с подготовкой к турниру:

- Вы сами видите результаты. Мы не просто так идём пешком, каждый из нас выворачивается наизнанку. Всем тяжело. Я могу только порадоваться, что Свете Мироновой более-менее в функциональном плане хорошо. Я же даже ногу поднять не могу.

Следующие гонки на чемпионате мира по биатлону 2021 пройдут послезавтра, 20 февраля. Нас ожидают две эстафеты - сначала женская, а потом мужская.