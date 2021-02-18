Динамо - Спартак 20 февраля 2021: прогноз на матч 1/8 финала Кубка России по футболу

"Спартак" выходит из отпуска. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московское дерби Динамо - Спартак в начале 2021 года - главный матч предстоящего раунда плей-офф Кубка России. Встречи "Динамо" и "Спартака" всегда привлекают внимание болельщиков, однако же предсказать в точности кто же одержит победу в первой игре календарного года все крайне трудно.

Однако же, по итогам зимней подготовки двух клубов бумекеры говорят о том, что "Динамо" для них сейчас - фаворит этого поединка. Однако же, к морозам спартаковцы более адаптированы, поскольку финал своих сборов они проводили в подмосковной Тарасовке. Но перевес в коэффициентах букмекеров говорит о том, что шансы на победу "Динамо" не слишком уж выше, чем у "Спартака".

Так что скорее всего нас ожидает упорная игра с не очень большим количеством голов на поле динамовского стадиона. Поэтому прогноз на матч Динамо - Спартак 20 февраля 2021 года видится следующим: Спартак одержит победу с разницей в один мяч в основное время над Динамо и пройдет в следующий раунд.