Родители Жанны Фриске продают долю в ее квартире родному внуку Платону

Певица Жанна Фриске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родители Жанны Фриске пошли на беспрецедентный шаг. Они больше не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему. Дедушка и бабушка продают долю в квартире своей дочери. Выкупить ее предложили внуку Платону и Дмитрию Шепелеву. Ранее телеведущий заявил о намерении продать долю сына.

Родители Жанны Фриске продают часть квартиры певицы в Шмитовском проезде. После смерти певицы больше пяти лет в апартаментах никто не жил. Две трети жилья унаследовали родители звезды и одну треть - ее сын Платон, передает "СтарХит".

При этом Владимир и Ольга Фриске ранее не раз говорили, что хотели бы подарить квартиру внуку, когда тот вырастет. Но теперь предлагают Дмитрию Шепелеву как отцу мальчика приобрести их часть квартиры за 21 миллион рублей.

Вероятно, на этот шаг пенсионеры вынуждены были пойти, узнав о решении Шепелева продать долю Платона. Потому и предложили Дмитрию выкупить их долю. Если он не согласится по какой-то причине, то они вправе продать квадратные метры другим желающим.

К слову, не так давно Владимир Борисович говорил, что не намерен выкупать долю внука. "Мы никого в эту квартиру не пускаем, убираемся там, платим за все, ждем, когда ребенок вырастет", - говорил он.

Не секрет, что Жанна обожала свое гнездышко, обустраивала под себя, лично выбирала мебель, продумывала каждый элемент дизайна. Особой гордостью вокалистки была ее огромная гардеробная. Родители знаменитости старались сохранить в апартаментах все, как при жизни дочери.