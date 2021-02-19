Конский хвост и чучело фазана: что гости воруют в Белом доме

В Белом доме признают, что проблема воровства существует Фото: REUTERS

С давних пор, бывая в Белом доме, туристы и гости стараются прихватить что-нибудь на память. Чаще всего речь идет о мелочах, которые легко сунуть в карман, но иногда такая клептомания переходит границы.

В Белом доме признают, что проблема воровства существует, и утверждают, что грешат этим в основном гости, которые с удовольствием утаскивают небольшие полотенца с президентской печатью, ложки, визитницы и прочие мелочи.

Причем воровство далеко не веяние нового времени – в Белом доме утверждают, что желающие прихватить сувениры появились вместе с открытием резиденции во времена 2-го президента США Джеймса Адамса.

Известно, что любимым животным 12-го президента и героя Мексиканской войны Закари Тейлора был конь по кличке Старый Уайти. Питомцу разрешалось разгуливать по площадке перед Белым домом, и вскоре он стал местной достопримечательностью. Популярность имела для боевого коня обратную сторону – подманивая доверчивое животное яблоком или морковкой, туристы не упускали возможности выдрать из его хвоста пару волосков на память. К концу жизни хвоста у коня просто не было.

Американские СМИ писали, что жена одного из чиновников была замечена при попытке загрузить в машину чучело фазана. Неизвестно, зачем женщине понадобилась мертвая птица, и удалось ли охране ее отбить.

Воровство полотенец приобрело в Белом доме поистине грандиозные масштабы. Рассказывают, что одна из посетительниц так туго набила ими рукава и штанины своей одежды, что к выходу шла как невероятно тучный человек.

Кражами грешат не только обычные люди, но и знаменитости. Например, телеведущая Барбара Уолтерс. Дошло до того, что супруга бывшего тогда президентом Барака Обамы Мишель отправила Барбаре целую корзину полотенец, а после в разговоре с журналистами прокомментировала свой подарок:

– Всегда очень приятно видеть ее здесь, поскольку она пытается украсть различные предметы из Белого дома. Барбара, ты можешь брать то, что хочешь, когда хочешь.

В краже полотенец была замечена и обладательница Оскара Мерил Стрип. Утверждают, что при очередном посещении Белого дома она в уборной обратила внимание на женщину, приглядывающуюся к бумажным полотенцам с президентской печатью, и шепотом посоветовала:

– Давайте, берите скорее. Я уже положила одно себе в сумку.

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