Нью-йоркская фондовая биржа может покинуть мегаполис

Обеспокоенные возможным решением представители биржи уже направили чиновникам письмо с предупреждением Фото: REUTERS

Символ финансового могущества США, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) может сменить прописку, если власти штата Нью-Йорк не откажутся от идеи повысить налоги.

Об этом заявила глава биржи Стейси Каннингем:

– Нью-Йоркская фондовая биржа принадлежит Нью-Йорку. Однако, если законодатели штата добьются своего, центру мировой финансовой индустрии, возможно, придется подыскать себе новый дом.

Стало известно, что Ассамблея штата Нью-Йорк, заседающая в его столице, городе Олбани, рассматривает возможность введения нового налога на операции с ценными бумагами.

Обеспокоенные возможным решением представители биржи уже направили чиновникам письмо с предупреждением.

В качестве вариантов рассматриваются Майами (штат Флорида) и Хьюстон (штат Техас), где налоги гораздо ниже, а сосредоточение финансовых институтов уже приближается по объему к нью-йоркским. Не исключено, что руководство биржи остановит свой выбор и на соседний с Нью-Йорком штат Нью-Джерси, дабы упростить переезд брокерским фирмам.

Фондовая биржа Нью-Йорка была создана в 1792 году брокерами, уставшими заключать сделки в кофейнях. Уже на рубеже XIX-XX веков она стала одной из крупнейших в мире, а на данный момент справедливо считается центром мировой финансовой индустрии.

С 1953 года число владельцев биржи остается неизменным – 1366.

Стоимость одного места достигает $3 миллионов, а ежедневный оборот рынка акций на NYSE превышает $1,5 триллиона.

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