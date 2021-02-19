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В Германии кота отказались зарегистрировать кандидатом на пост мэра

А вот в США среди градоначальников есть коты, козлы и собаки
Юрий МАЙБОРОДА
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Заявку от имени кота по кличке Кварки подал его хозяин Торстен Лор

Заявку от имени кота по кличке Кварки подал его хозяин Торстен Лор

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти небольшого, но древнего немецкого города Деммин отказались зарегистрировать кандидатом на должность бургомистра… кота.

Несмотря на комичность ситуации, к официальному отказу подошли со всей скрупулезностью.

Заявку от имени кота по кличке Кварки подал его хозяин Торстен Лор. В предвыборной программе кандидата, подготовленной его «доверенным лицом», особый упор делается на защиту животных и сокращение автомобильного транспорта в городе.

Официальных причин для отказа нашлось сразу несколько: кот не достиг 18-летнего возраста, на документах отсутствует его подпись, а также нет бумаг, удостоверяющих немецкое гражданство животного.

Стоит сказать, что чиновники Деммина подошли к вопросу гораздо более строго, чем их коллеги в местности Талкитна (штат Аляска, США). Там в 1997 году мест почетного мэра получил бесхвостый кот по кличке Стаббс. Причиной необычного решения избирателей стало недовольство местными кандидатами, в отличие от которых кот никому ничего плохого не сделал.

Правление Стаббса оказалось настолько удачным, что в 2012 году его переизбрали. За время нахождения у власти, кот несколько раз пытался сбежать, а однажды стал жертвой покушения, и ветеринарам с трудом удалось сохранить ему жизнь. Умер Стаббс на посту в почтенном 20-летнем возрасте.

Пост мэра городка Лахитас (штат Техас) занимает… козел. Причем он уже не первый в этой должности: Генри Клей III - продолжатель династии козлов, которые правят Лахитасом с 1986 года. Неизвестно, какие решения принимает рогатый, но то, что он привлекает в город туристов – это факт.

А по совместительству мэры-козлы Лахитаса являются еще и талисманами местного пива, которое с удовольствием употребляют в течение рабочего дня и на отдыхе.

Ну и еще один необычный градоначальник, собака. В 2009 году в должность мэра местности Рэббит-Хэш (штат Кентукки) вступила бордер-колли по кличке Люси. Она занимала пост мэра два срока подряд, а после была с почетом отправлена в отставку.

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