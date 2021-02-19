Названы регионы- лидеры по запуску новых проектов многоквартирного жилья

Впереди всех оказалось Приморье, где объем новых проектов составил более 60% от всего, что построили на начало года Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Специалисты определили регионы с объемом строительства более 1 млн кв. м, где прирост новых проектов многоквартирного жилья по итогам 2020 года оказался самым большим. Впереди всех оказалось Приморье, где объем новых проектов составил более 60% от всего, что построили на начало года (общей площадью 520 тыс. кв. м).

За Приморьем не отстает Воронежская область, продемонстрировавшая «прирост» новых проектов почти на 50% (если быть точными - 49%), или 730 тыс. кв. м. Тюменская область воронежцам буквально «дышит в затылок» - здесь «плюс» 48%, которые равны 923 тыс. кв. м площади застройки. Республика Татарстан тоже неизменно в списках лидеров - 46%, 928 тыс. кв. м. Наконец, в топ-пять регионов, деятельных по части обновления содержания и качества строительства, входит Удмуртская Республика, где прибавился 41% новых проектов, то есть построено 398 тыс. кв. м современного жилья.

«Ситуация в Приморском крае показывает, что долгосрочное стимулирование спроса в регионах с недостаточными объемами жилищного строительства позитивно влияет на активность застройщиков. Напомню, что в регионах ДФО с конца 2019 года действует льготная «Дальневосточная ипотека», средняя ставка предложения по которой сейчас – всего 1%. Хотя ажиотажный спрос поначалу и привел к росту цен, в настоящий момент очевиден долгосрочный позитивный эффект от меры. Девелоперы понимают, что программа продлится до конца 2024 года и готовы наращивать запуски проектов строительства, не опасаясь сжатия спроса. Не стоит забывать и о других ипотечных программах господдержки. Как результат – рекордные показатели в регионе по новым проектам в прошлом году, что обеспечит рост предложения жилья», – комментирует заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

В Москве и Санкт-Петербурге показатели ниже (26% и 13%).

Одна из причин – в намеренной тактике местных застройщиков. В 2019 году в ожидании реформы девелоперы спешили оформить проектные декларации в соответствии со старыми нормами финансирования. Некоторые успели заявить новые проекты на старой основе. Поэтому теперь темпы снизились.