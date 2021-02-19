Китайцы вакцинируют американских дипломатов только при условии сдачи анального мазка

Издание сетует, что благотворительность подобного рода со стороны других стран – это унижение для Америки Фото: REUTERS

Одним из ключевых материалов пятничного номера американской газеты The Washington Post стала статья, посвященная вакцинации от коронавируса американских дипломатов, работающих в разных странах мира.

Бардак с распределением вакцин в США и их ограниченное количество вынудили руководителей американского внешнеполитического ведомства принимать «трудные и незавидные решения, унижающие дипломатов, представляющих самую богатую страну мира».

Речь о том, что, по крайней мере, в 13 странах мира сотрудники американских посольств уже привиты или получат в ближайшее время вакцины, которые предоставят им правительства стран пребывания. Еще в восьми государствах готовы сделать то же самое.

Издание сетует, что благотворительность подобного рода со стороны других стран – это унижение для Америки.

И, как оказалось, не единственное. В Китае сразу несколько дипломатов пожаловались на то, что власти Поднебесной согласились вакцинировать их только после предъявления результатов анального мазка. Тамошние врачи заявили, что такое тестирование на коронавирус, несмотря на еще более неприятный характер процедуры, является более эффективным, чем мазок из носа.

Представитель Госдепа США уже заявил, что его ведомство «оценивает все разумные варианты решения этой проблемы с целью сохранения достоинства американцев, работающих на правительство США».

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