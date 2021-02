Росгвардия вышла на лед и исполнила "Трус не играет в хоккей"

Спортсмены и музыканты выступили вместе на льду под руководством начальника оркестра полковника Азата Шахмухаметова

Военные музыканты Образцово-показательного оркестра Росгвардии совместно с хоккейной командой дивизии имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации записали кавер-версию на песню «Трус не играет в хоккей» и снялись в новом музыкальном клипе киностудии Росгвардии.

- отметили в Росгвардии.

Напомним, образцово-показательный оркестр Росгвардии часто экспериментирует с различными форматами общения со зрителями, и в этом направлении у творческого коллектива есть серьезные достижения. Например, музыканты оркестра стали героями видеоистории по мотивам популярной компьютерной игры The Last of Us, а в преддверии 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне Образцово-показательный оркестр направил поздравительное видеообращение к ветеранам и соотечественникам, проживающим в Республике Кипр.

Кстати, музыканты Образцово-показательного оркестра - постоянные участники программы "Романтика Романса" на телеканале "Культура", онлайн-концертов Российской академии музыки имени Гнесиных и других ведущих концертных площадок как в России, так и за рубежом.