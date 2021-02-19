Израиль подтвердил ключевую роль России в возвращении женщины, по ошибке попавшей в Сирию

Биньямин Нетаньяху обещал задействовать все свои связи, включая личные Фото: REUTERS

Израильские СМИ озвучили подробности тайной операции по возвращении на родину своей соотечественницы, пересекшей границу с Сирией.

Власти Сирии задержали 25-летнюю жительницу израильского города Модиин-Илит, которая якобы по ошибке пересекла границу и оказалась на территории сопредельного с Израилем государства.

Израиль находится в состоянии конфликта с Сирией, и, имея общую с ней границу, не имеет дипломатических отношений с официальным Дамаском.

Точной информации о самой женщине и мотивах пересечения границы нет, но вскоре после ее задержания Дамаск обратился к Москве и попросил посредничества в вопросе обмена соотечественницы на двоих задержанных в Израиле жителей Сирии.

И вот разрешено к публикации: женщину освободили и спецрейсом доставили из Москвы на родину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который обещал задействовать все свои связи, включая личные, позвонил президенту России Владимиру Путину со словами благодарности за помощь в освобождении соотечественницы.